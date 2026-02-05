Hoa Học Trò 1475: Học cư dân Threads "manifest" một năm mới sung túc

HHTO - Hãy nhớ rằng, khi bạn thay đổi niềm tin, bạn có thể chuyển hướng cuộc đời mình! Cùng Hoa Học Trò 1475 xem cư dân sợi chỉ "manifest" cho một năm mới sung túc nhé.

"Bánh kem thành tựu" của 2 ngày 1 đêm

Chủ đề của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 là “Hành trình kết nối” với mong muốn gắn kết không chỉ đơn thuần giữa các thành viên với nhau mà còn thắt chặt tình cảm giữa chương trình với khán giả. Mặc dù có nhiều biến động về sau, mùa 4 vẫn giữ chân được các LENDOM không chỉ bằng tiếng cười, câu chuyện văn hóa mà còn bằng sự bền bỉ, sẵn sàng thay đổi để đến gần với khán giả hơn.

Câu chuyện bằng cấp: Làm gì khi bằng của bạn không được công nhận?

Năm 2025, nhiều sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF, Hà Nội) nhận tin tấm bằng cử nhân từ Đại học Liverpool John Moores mà họ có chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận tại Việt Nam. Dù đã là Cử nhân với tấm bằng quốc tế, các sinh viên này vẫn có thể gặp trục trặc trong quá trình muốn học lên cao hoặc tham gia các công tác có liên quan đến các cơ sở giáo dục hoặc khu vực nhà nước tại Việt Nam.

Những cánh bồ câu đưa thư đón mùa tim bay

Mùa Xuân gõ cửa không chỉ là cơ hội để chúng mình F5 bản thân, mà còn là dịp lý tưởng để trân trọng những “vệ tinh” xung quanh. Cùng xem vũ-trụ-Valentine tại các trường teen năm nay có gì thú vị nhé!

Cody Nam Võ - nước cờ cần được đánh đúng lúc

Không cần bùng nổ sớm, Cody Nam Võ kiên trì đi đường dài và Anh Trai “Say Hi” 2025 đã trở thành cú hích để nam nghệ sĩ bật sáng đúng lúc.

Hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam: Khi niềm tin được trao cho thế hệ trẻ

Giải U23 châu Á 2026 khép lại nhưng những gì ĐT U23 Việt Nam để lại không chỉ gói gọn trong thành tích hay tấm huy chương Đồng. Với người hâm mộ, đó là một hành trình rất đáng nhớ - nơi niềm tin được đặt vào những gương mặt còn rất trẻ và chính họ đã đáp lại bằng sự trưởng thành, bản lĩnh cùng những khoảnh khắc đầy cảm xúc.