Hòa Minzy công khai bạn trai, ERIK "rì-viu" về anh rể khiến khán giả xúc động

HHTO - Sau nhiều lần "úp mở", Hòa Minzy chính thức giới thiệu bạn trai quân nhân, có nhiều điểm chung với cô. Bên cạnh những lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp, ERIK khiến khán giả xúc động khi nhìn lại hành trình yêu nhau của hai anh chị.

Chiều 7/3, ca sĩ Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai "nửa kia" sau nhiều lần "úp mở" những đoạn clip hé lộ một ca khúc mới sắp ra mắt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ giới thiệu tường tận về lý lịch của "đằng ấy" - Thăng Văn Cương - là một chiến sĩ làm việc trong quân đội.

"Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau" là cách Hòa Minzy nói về mối duyên của cả hai. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ nhiều điểm chung với bạn trai: Sinh cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ một ngày; nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn; chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một.



Nói về chồng tương lai, Hòa Minzy dành sự trân trọng cho những gì anh dành cho cô: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Bên cạnh đó, giọng ca Thị Mầu cũng gửi lời xin lỗi đến "nửa kia" vì đã để anh chờ lâu và cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ cô mở lòng. Hòa Minzy tiết lộ bạn trai đã gác lại mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để cô có thời gian tập trung cho công việc.

Với hạnh phúc cả đời của mình, Hòa Minzy cho rằng một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng, đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc.

Nhận thông báo về hành trình tìm được bến đỗ của Hòa Minzy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi xúc động. Siêu mẫu Minh Tú gửi gắm: "Xúc động quá. Em luôn cố gắng vì những điều em tin và chọn". Người em trong gia đình Hoa Dâm Bụt Đức Phúc "hạnh phúc lây" vì mọi thứ 3 chị em từng tính toán, tưởng tượng nay sẽ được thực hiện. Nam ca sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 10 bộ đồ đẹp nhất để đi sau cầm tà váy cưới và tung hoa lên lễ đường.

Trong khi đó, ERIK vừa mừng cho hạnh phúc của chị cả, vừa "rì-viu" về anh rể khiến fan "rưng rưng": "Anh Cương - có lẽ không cần phải nói quá nhiều điều hoa mỹ, chỉ cần quan sát cách anh yêu thương chị, quan tâm và dành tình cảm cho bé Bo, cũng đủ để cảm nhận được anh là một người đàn ông tử tế và ấm áp như thế nào. Một người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương vững chắc, để chị có thể yên tâm đi làm, yên tâm theo đuổi đam mê của mình.

Mỗi lần gặp anh Cương, dù anh có hơi ít nói, hướng nội giống bé út nhưng anh luôn quan tâm tụi em và những người xung quanh một cách rất chân thành, em cũng cảm nhận được bé Bo cũng rất yêu thương anh Cương luôn".

ERIK tiết lộ về tính cách của anh rể.

Bên cạnh đó, đối diện với nhiều đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội, chủ nhân hit Bắc Bling cho biết cô sẽ dần dần "gỡ rối", công khai đến người hâm mộ.