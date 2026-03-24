Không phải Luffy, đây là nhân vật One Piece được yêu thích nhất đầu năm 2026

Cuộc bình chọn mang tên "One Piece World Top 100" lần thứ 2 chính thức khởi động, cho phép người hâm mộ toàn cầu bỏ phiếu mỗi ngày một lần để chọn nhân vật mình yêu thích nhất trong One Piece. Quá trình bỏ phiếu diễn ra từ ngày 4/3 đến 11/6/2026, song đây là lần đầu tiên mà "ngôi vương" không còn thuộc về nam chính Luffy nữa.

Là lần thứ 2 cuộc bỏ phiếu được tổ chức kể từ 2021, Luffy vốn dĩ vẫn luôn dẫn đầu áp đảo. Trong suốt gần 30 năm lịch sử loạt phim, chàng trai sở hữu chiếc mũ rơm kinh điển này chưa từng mất vị trí số 1 ở bất kỳ cuộc bình chọn chính thức nào, dù là toàn cầu hay chỉ tại Nhật Bản. Tuy nhiên, lần đầu tiên kết quả của "One Piece World Top 100" đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Luffy lần đầu tiên mất ngôi vương bình chọn.

Tại riêng khu vực Nhật Bản, nhân vật Zoro đã bất ngờ đứng đầu bảng Top 5, đẩy Luffy xuống vị trí thứ 2. Đây là thị trường chiếm tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất, với phiếu bầu trực tiếp tại chỗ được có giá trị được tính gấp 10 lần phiếu online. Tiếp theo là Sanji ở vị trí thứ 3, Trafalgar Law thứ 4 và Portgas D. Ace "chốt sổ" Top 5. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử One Piece, một nhân vật khác Luffy dẫn đầu tại quê nhà, khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao.

Zoro lần đần vươn lên hạng 1, soán ngôi Luffy.

Sự trỗi dậy của Zoro không phải ngẫu nhiên khi anh luôn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tính cách trầm tĩnh, kiên định, cùng những pha hành động đỉnh cao xuyên suốt các cốt truyện. Trong những năm gần đây, đặc biệt sau màn phát triển nhân vật ấn tượng, độ phổ biến của Zoro tăng vọt. Nhiều độc giả cho rằng anh xứng đáng được công nhận hơn nữa, và cuộc bình chọn này chính là khởi đầu cho "quả ngọt" mà anh nhận được sau nhiều năm xếp sau Luffy. Đặc biệt, màn thể hiện Zoro trong phiên bản "người đóng" của One Piece, do mỹ nam Arata Mackenyu thể hiện cũng tạo nên làn sóng bùng nổ, giúp nhân vật này nổi tiếng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, ở các khu vực khác như Bắc Mỹ, châu Á (ngoài Nhật) hay thậm chí châu Phi, Luffy vẫn giữ vững vị trí số 1, với Zoro thường xếp thứ 2 hoặc thứ 3 bên canh Sanji. Tổng hợp toàn cầu, Luffy vẫn có lợi thế nhờ lượng phiếu từ các khu vực quốc tế. Cuộc bình chọn vẫn còn rất dài, với hơn 1500 nhân vật để độc giả cân nhắc và hơn 50 triệu phiếu đã được bỏ chỉ sau vài tuần khởi động. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 8 năm nay, và việc Zoro vươn lên chiếm ưu thế hoàn toàn vẫn có thể xảy ra.