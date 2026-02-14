Hoa hậu Đoàn Thiên Ân "nên duyên" với Khương Lê trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực

HHTO - Phim điện ảnh "Hẹn Em Ngày Nhật Thực" chính thức ra mắt first look poster với hình ảnh của hai nhân vật chính Thiên Ân (Hoa hậu Đoàn Thiên Ân) và An Thiên (Khương Lê).

Đoàn Thiên Ân và Khương Lê xuất hiện trong một khung cảnh lãng mạn của một câu chuyện tình yêu có pha chút kỳ bí. Hẹn Em Ngày Nhật Thực sẽ mang đến câu chuyện tình yêu lãng mạn, day dứt.

Bối cảnh Hẹn Em Ngày Nhật Thực diễn ra xuyên suốt những năm cuối thập niên 1980 và 1990, trong đó có một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất từng được hàng triệu người Việt Nam quan tâm và theo dõi, chính là hiện tượng Nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24/10/1995. Yếu tố kỳ bí xoay quanh hiện tượng lịch sử này sẽ đan kết vào câu chuyện của Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Sau dấu ấn điện ảnh từ Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ chính trong một dự án tình cảm mới. Cô nàng được kỳ vọng sẽ chinh phục khán giả bằng chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành thông qua nhân vật lần này.

Đồng hành cùng cô là nam diễn viên Khương Lê - gương mặt gây ấn tượng với vai phản diện trong phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho ra rạp mùa Tết 2026. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh gai góc trước đó, Khương Lê sẽ mang đến một bất ngờ thú vị khi hóa thân thành một chàng thợ điện hiền lành, chân thành và si tình. Sự “lột xác” này hứa hẹn tạo nên màu sắc mới lạ, góp phần làm nên sức hút cho bộ phim trong mắt khán giả.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực do đạo diễn Lê Thiện Viễn chỉ đạo, cùng với sự hỗ trợ của Nhà sản xuất - Giám đốc sáng tạo - Đạo diễn Lý Minh Thắng. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 4 năm nay.