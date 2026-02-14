Đường đua phim Tết 2026: Trấn Thành hay Trường Giang sẽ dẫn đầu phòng vé?

Mỗi dịp Tết đến, đường đua điện ảnh luôn thu hút sự chú ý không nhỏ của khán giả Việt cả nước. Trong năm 2026, có 4 dự án cùng ra rạp vào mùng 1 Tết, khiến cho cuộc đua doanh thu và sức lan tỏa càng thêm nghẹt thở và khó đoán.

Tính đến 8h00 sáng ngày 12/2 (tức 25 Tết), Thỏ Ơi!! của Trấn Thành là cái tên đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ đồng doanh thu đặt vé trước. Trong khi đó, ba đối thủ còn lại bao gồm Nhà Ba Tôi Một Phòng (đạo diễn Trường Giang), Mùi Phở (đạo diễn Minh Beta) và Báu Vật Trời Cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) đang có sự tăng trưởng nhất định.

Doanh thu đặt vé trước của 4 phim Tết 2026 tính đến sáng 12/2. Nguồn: Box Office Vietnam

Trước đó, "phát súng" khai mạc cuộc chiến phim Tết 2026 đã bắt đầu khi các dự án chính thức công bố mở bán vé. Trong đó vì bắt đầu mở đặt vé trễ hơn, Thỏ Ơi!! có con số ban đầu chưa cao, chỉ xấp xỉ 3 triệu đồng khiến cho Trấn Thành cũng phải lên tiếng.

Sau đó một thời gian, Thỏ Ơi!! vươn lên dẫn đầu, trong khi Mùi Phở và Nhà Ba Tôi Một Phòng bám đuổi nhau sát nút. Từ câu chuyện "3 triệu" gây xôn xao trên mạng xã hội, khán giả và người hâm mộ của Trấn Thành đã cập nhật doanh thu phim từng chút, cho thấy sự tăng trưởng cao và dần kéo xa khoảng cách với dàn đối thủ.

Thỏ Ơi!! dễ dàng dẫn đầu phòng vé và sở hữu làn sóng ủng hộ lớn.

Trong khi đó, bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi nam nghệ sĩ công bố Jack sẽ đảm nhận ca khúc nhạc phim Đứa Trẻ Mùa Đông Chí. Thông báo này lập tức chia cộng đồng mạng thành hai luồng tranh luận rõ rệt. Một bên phản đối Jack khi nam ca sĩ vướng phải nhiều "thị phi" sự nghiệp lẫn đời tư trong thời gian qua; nhưng cũng có không ít khán giả ủng hộ, hy vọng Jack sẽ mang đến một bài hát hay cho phim.

Từ đây, câu chuyện về mối quan hệ giữa nhạc phim và phim được cư dân mạng "mổ xẻ". Có quan điểm cho rằng việc Jack hát nhạc phim không ảnh hưởng đến chất lượng hay doanh thu của Nhà Ba Tôi Một Phòng, nhưng có ý kiến phản bác.

Trước kia, nhiều bản nhạc phim chất lượng, nổi tiếng đã góp phần giúp cho chính dự án phim đó được biết đến nhiều hơn, chẳng hạn như trường hợp của Phép Màu và Đàn Cá Gỗ - phim ngắn Việt Nam đầu tiên được chiếu rạp.

Nhà Ba Tôi Một Phòng được bàn tán xôn xao.

Dù có doanh thu đặt trước ít hơn Thỏ Ơi!! nhưng Nhà Ba Tôi Một Phòng vẫn phủ sóng mạng xã hội, được dự đoán sẽ có doanh thu tăng trưởng khó đoán. Bên cạnh đó, sự tăng tốc bất ngờ của Mùi Phở gây chú ý khi trước đó, dự án hợp tác giữa Xuân Hinh và Thu Trang không được bàn tán nhiều và nhận đánh giá tích cực. Một số phân tích rằng việc có đạo diễn là Minh Beta được xem là lợi thế cho Mùi Phở ở cụm rạp "sân nhà" Beta Cinemas.

Mùi Phở là cái tên bất ngờ khi có doanh thu đặt vé trước bứt phá.

Còn với Báu Vật Trời Cho, phim đang có doanh số đặt vé trước thấp nhất nhưng vẫn có khả năng bứt phá. Phim đánh dấu màn tái hợp đáng trông chờ của Tuấn Trần và Phương Anh Đào, nội dung phim kể về tình thân, tình yêu nhẹ nhàng, lôi cuốn. Cùng với nhiều lời khen ngợi sau suất chiếu đặc biệt cho truyền thông, dự án được kỳ vọng có hành trình doanh thu mạnh về đường dài, tiếp tục "giữ chuỗi" tác phẩm trăm tỷ cho Tuấn Trần trong năm 2026.