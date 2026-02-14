Nhã Phương "liếc yêu" chồng, Diệu Nhi "phá game" thảm đỏ Nhà Ba Tôi Một Phòng

HHTO - Khoảnh khắc Nhã Phương "liếc yêu" ông xã Trường Giang và nụ cười bất lực của Diệu Nhi trước thử thách check-in tại thảm đỏ Nhà Ba Tôi Một Phòng tối 13/2 gây chú ý.

Thảm đỏ phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng tối 13/2 mở màn bằng loạt tình huống "dở khóc dở cười" ngay từ khâu check-in. Với concept tái hiện mặt tiền ngôi nhà trong phim, khách mời phải tạo dáng qua hai "trạm": cửa chính và khung cửa sổ. Quy trình này khiến không ít nghệ sĩ lúng túng, liên tục nhìn trước ngó sau để bắt kịp nhịp chụp ảnh.

Tiêu Minh Phụng lúng túng vì tiểu cảnh tại thảm đỏ Nhà Ba Tôi Một Phòng.

"Anh Trai" Cody được hướng dẫn tuyến line check-in.

Dàn cast Nhà Ba Tôi Một Phòng "lạc lối" trên thảm đỏ.

Trong cái khó ló cái… hài, bộ đôi Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi có pha xử lý "đi vào lòng đất". Do Anh Tú Atus "bận" vai chính, Diệu Nhi sánh bước cùng đàn anh. Khi phát hiện đứng đúng vị trí sẽ bị che mất trang phục, cả hai quyết định "phá game", luồn ra phía trước tiểu cảnh. Màn xử lý ngẫu hứng khiến họ bật cười, phá vỡ hình tượng lạnh lùng trước ống kính.

Diệu Nhi: "Ủa, không thấy bộ đồ hả".

Nụ cười bất lực của Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi trên thảm đỏ.

Tâm điểm thảm đỏ còn đổ dồn vào sự xuất hiện của Jack. Là nhân tố sít-rịt được giữ kín đến phút cuối, nam ca sĩ bất ngờ có mặt để ủng hộ đàn anh, đồng thời cũng chính là giọng ca thể hiện OST cho bộ phim.

Trong khi đó, "nóc nhà" Nhã Phương lại chiếm spotlight bằng một biểu cảm thú vị. Đến chúc mừng ông xã ra mắt phim, cô diện trang phục trắng thanh lịch, đứng bên khung cửa sổ và dành cho Trường Giang ánh nhìn "liếc yêu" pha chút tinh nghịch. Khoảnh khắc Trường Giang đứng nghiêm túc phía trước, còn bà xã chống cằm ngắm nhìn từ phía sau đã nhanh chóng được netizen chú ý.

Trường Giang chạy đến khu vực thảm đỏ để gặp bà xã.

Ngoài ra, sự kiện còn là "bữa tiệc" nhan sắc với sự góp mặt của tổ đội GERDNANG. HIEUTHUHAI lịch lãm đến chung vui cùng ê-kíp bộ phim mà anh góp mặt với vai trò cameo. Trong khi đó, HURRYKNG - dù là khách mời của phim đối thủ Thỏ Ơi!! vẫn nhiệt tình đến ủng hộ. Vẻ điển trai 10/10 của anh em nhà GERDNANG khiến các fan có mặt tại hiện trường đứng ngồi không yên.

Bộ đôi Hiếu - Khang trên thảm đỏ phim Tết Trường Giang.

Em út GERDNANG.

Nhà Ba Tôi Một Phòng là câu chuyện về ông Thạch (Trường Giang) và cô con gái An (Đoàn Minh Anh). Xung đột thế hệ bùng nổ khi cha muốn con nối nghiệp làm mắm, còn con lại mơ mộng trời Tây. Bộ phim hứa hẹn sẽ là một nốt lặng cảm xúc, mang đến sự ấm áp và chữa lành cho khán giả trong những ngày đầu năm mới.