Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Họa tiết hoang dã nên phối với màu sắc nào để tạo ra bộ trang phục nổi bật?

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Họa tiết hoang dã như da báo, da rắn, ngựa vằn thường được phối với các món đồ màu đen, hoặc đậm màu để làm nổi bật các chi tiết. Nhưng thế giới thời trang luôn yêu thích sự tự do sáng tạo và phá cách, nên những thử nghiệm mix & match cùng màu sắc mới lạ sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài nổi bật, đầy lôi cuốn!

Màu đỏ thẫm và họa tiết ngựa vằn

11.png

Màu đỏ thẫm vẫn đang là xu hướng nổi bật và được các tín đồ thời trang khắp thế giới ưa chuộng. Để làm cho sắc màu vốn đã rực rỡ này thêm phần ấn tượng, hãy phối hợp nó với họa tiết sọc ngựa vằn trắng đen. Sự tương phản của chúng chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ nhưng hài lòng, họa tiết ngựa vằn tạo hiệu ứng thị giác, càng được tôn lên bởi sự táo bạo và thu hút của màu đỏ.

be85af6dd75721862ed98df6bd20cd5c.jpg

Màu kaki và họa tiết da rắn

Áo khoác trench coat vải kaki là một trong những item quen thuộc của các nàng sành điệu. Để làm mới chúng, hãy nghĩ đến một chiếc thắt lưng họa tiết da rắn táo bạo và nổi bật.

12.png

Hoặc có thể lấy cảm hứng từ phong cách thập niên 70, phối giày bốt cao gót da rắn với sơ mi dài kaki, thêm vài món phụ kiện đậm chất retro.

e5cb1438acd4dff7f23ba6b0bc7bdbcf.jpg

Nếu muốn trông hiện đại hơn, áo khoác blazer hai hàng nút phối cùng váy xếp ly và bốt da rắn cao đến đầu gối sẽ là gợi ý hoàn hảo.

Màu denim và họa tiết da báo

2.png

Da báo có lẽ là phổ thông nhất và dễ áp dụng thời trang nhất trong các loại họa tiết hoang dã. Vì vậy, để trang phục của bạn sáng tạo hơn và không quá dễ đoán, hãy thử kết hợp họa tiết da báo một cách bất ngờ, ngẫu hứng.

brown-jacket-with-leopard-print-in-denim-fabric.jpg

Ví dụ như phối cùng denim chẳng hạn, bạn sẽ cảm nhận được một làn gió mới thổi qua bộ trang phục của mình.

3.png

Set đồ sẽ không quá ấn tượng và nổi bật, nhưng lại hòa hợp nhịp nhàng và cực kì tiết chế, có thể cùng bạn đi bất cứ môi trường nào, từ vui chơi tới nghiêm túc.

Ái Phương
#Phối đồ họa tiết hoang dã #Màu sắc nổi bật trong thời trang #Mix & match họa tiết và màu sắc #Phong cách retro và hiện đại #Sáng tạo trang phục với họa tiết da báo #da rắn #ngựa vằn #Xu hướng thời trang Tết và lễ hội #Phụ kiện và giày dép theo phong cách thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục