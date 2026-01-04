Tìm ra điểm mấu chốt khiến bạn phối đồ trông lỗi mốt: Tránh họa tiết rườm rà

HHTO - Biết cách phối đồ khéo léo cho thấy bạn là người có gu thẩm mỹ và chú ý đến chi tiết. Khi biết được những điểm nên tránh và tìm ra mấu chốt khiến vẻ ngoài của bạn trông sến hoặc lỗi thời, bạn dễ dàng lựa chọn trang phục mà không cần phải đắn đo trước những món đồ không hiệu quả.

1. Áo thun oversize, in họa tiết

Áo thun rộng thùng thình hoặc in họa tiết không hợp thời có thể khiến bạn trông sến và già cỗi, đặc biệt là nếu chúng có chất liệu kém chất lượng thì càng mất điểm. Thay vào đó, hãy chọn áo thun basic ôm sát, hoặc hơi rộng hơn vòng eo khoảng một ngón tay và không dài qua mông, trơn hoặc có họa tiết/ logo tinh tế hơn. Kết hợp chúng với quần jeans hoặc váy vừa vặn để tạo nên vẻ ngoài cân đối, hiện đại.

2. Họa tiết rườm rà, màu sắc đậm nhưng không tươi sáng

Họa tiết hoa khổ lớn, hoặc rối rắm như paisley, màu sắc đậm và sẫm có thể khiến bạn trông cũ kỹ và hơi sến. Những họa tiết này tuy nổi bật nhưng không hợp thời, sẽ càng khiến mọi người chú ý vào điểm hạn chế của bộ trang phục. Thay vào đó, những họa tiết cổ điển như kẻ sọc vốn cực kỳ linh hoạt và dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục, nó cũng là kiểu họa tiết vượt thời gian, rất nên có trong tủ quần áo.

3. Đồ thể thao đồng bộ

Đồ thể thao rất trẻ trung và năng động, vì vậy chúng được các nàng yêu thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng hợp thời trang. Đồ thể thao đồng bộ có thể khiến bạn trông như đã quá mệt mỏi để cố gắng và mặc đại cái gì đó ra đường. Để diện mạo trông tươi sáng và bắt mắt hơn với các items thể thao, hãy phối hợp các món đồ riêng lẻ để tạo nên một vẻ ngoài phong cách. Kết hợp một chiếc áo khoác trendy với quần nỉ thoải mái, hoặc một chiếc áo hoodie form đẹp với chân váy midi. Cách tiếp cận này sẽ mang lại sự linh hoạt và nét hiện đại, giúp tủ đồ của bạn luôn mới mẻ và trẻ trung.