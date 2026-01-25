Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Hoa hậu Lương Thùy Linh bị trừ điểm vì bộ váy ren dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Có vẻ như Hoa hậu Lương Thùy Linh cần tuyển gấp một stylist chắc tay để giúp nàng hậu sớm lấy lại phong độ khi gần đây cứ lần nào khoe váy áo đi dự đám cưới bạn bè là cô lại bị dân mạng trừ điểm.

luong-thuy-linh-5.jpg
luong-thuy-linh-7.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà đều là khách mời trong đám cưới Á hậu Phương Nhi và cả hai nàng hậu cùng mặc váy áo màu trắng ngà đầy trang nhã, thanh lịch. Lương Thùy Linh đã chọn cho mình bộ váy ren của một thương hiệu trong nước với kiểu dáng tối giản, sang trọng.

luong-thuy-linh-8.jpg

Tuy nhiên, vì chất liệu ren xuyên thấu nên Lương Thùy Linh cẩn thận mặc thêm một chiếc váy lót bên trong để không gặp phải sự cố hớ hênh. Lẽ ra nàng hậu phải được khen vì điều này, nhưng không ngờ một bộ phận cư dân mạng lại nhận xét rằng Lương Thùy Linh phối đồ không khéo, làm trang phục trở nên kém tinh tế.

luong-thuy-linh-3.jpg
luong-thuy-linh-4.jpg

Lý do vì chiếc váy lót có phần cổ tròn hiện ra khá rõ dưới bộ váy ren, nên netizen cho rằng giá như Lương Thùy Linh thay bằng váy lót hai dây, hoặc chọn nội y khéo léo thì tổng thể sẽ đẹp hơn. Khi được nhiều người góp ý, Miss World Vietnam 2019 nhẹ nhàng giải thích bộ váy ngoài hơi xuyên thấu nên cô không thể bỏ qua váy lót.

luong-thuy-linh-8.jpg
luong-thuy-linh-12.jpg

Trước đó, Lương Thùy Linh từng bị cho là chọn váy chưa khéo tại đám cưới rich kid Tiên Nguyễn. Nàng hậu xuất hiện trong bộ váy lụa màu xanh oliu với kiểu dáng bất đối xứng và khán giả nhận xét bộ váy không tôn dáng người mặc, chất liệu lụa bóng khiến Lương Thùy Linh nhìn có phần tròn trịa hơn bình thường.

luong-thuy-linh-1.jpg
luong-thuy-linh-12.jpg

Ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn bộ váy lụa màu nude kèm theo áo choàng xuyên thấu bên ngoài. Thiết kế này cũng bị khán giả nhận xét là giấu sạch vóc dáng thon thả của cô, chưa kể còn giống với trang phục của Á hậu Đào Hiền tạo nên màn đụng hàng đầy bối rối của hai người đẹp.

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
