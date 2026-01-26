Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đẹp hơn mỗi ngày

Chi Pu háo hức đón Tết Bính Ngọ, năm nay chơi lớn "10 mùng diện 10 bộ áo dài"

JEANIE - Ảnh: FBNV
HHTO - Chỉ với một dòng trạng thái dễ thương khi chia sẻ loạt ảnh áo dài, Chi Pu khiến nhiều người thêm háo hức mong chờ Tết Nguyên đán.

Chỉ với một dòng caption đáng yêu: “Tết năm nay con bé quyết định 10 mùng là 10 cái áo dài hí hí”, Chi Pu khiến nhiều netizen bất chợt mong chờ Tết đến. Không cần lời lẽ cầu kỳ, câu nói mang đúng tinh thần háo hức quen thuộc mỗi độ Xuân về: Cảm giác chờ đợi những ngày đầu năm để được diện áo mới, tận hưởng nhịp sống chậm và không khí Tết rất riêng của người Việt.

chi-pu5.jpg
chi-pu1.jpg

Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, Chi Pu xuất hiện trong thiết kế áo dài mang tên Thanh Ngọc, đến từ một thương hiệu Việt, kết hợp cùng stylist Hoàng Ku. Áo dài được lựa chọn với gam màu nhã nhặn, phom dáng mềm mại, xử lý chất liệu tinh tế, tôn lên vẻ nữ tính và thanh lịch. Bối cảnh mang hơi thở cổ điển, từ nội thất đến ánh sáng, gợi liên tưởng đến những ngày đầu năm thong thả, khi người ta có thể ngồi nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn không gian xung quanh và cảm nhận mùa Xuân đang đến rất gần.

chi-pu4.jpg
chi-pu.jpg

Điều khiến loạt ảnh tạo được sự đồng cảm không chỉ nằm ở trang phục, mà còn ở cảm xúc mà Chi Pu truyền tải: Mặc áo dài trong những ngày đầu năm, thay áo mỗi ngày, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cho một khởi đầu mới. Có lẽ vì thế, chỉ cần đọc caption của cô và nhìn những khung hình ngập tràn không khí Xuân ấy, bạn gái nào cũng thấy lòng mình rộn ràng hơn, mong Tết đến sớm để được khoác lên mình tà áo dài quen thuộc.

chi-pu3.jpg
chi-pu2.jpg

Chi Pu là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực trong lĩnh vực giải trí Việt Nam, được biết đến với vai trò diễn viên, ca sĩ và người ảnh hưởng trong thời trang. Cô thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, hiện đại và có sự gắn kết với các dự án tôn vinh văn hóa Việt.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Chi Pu #áo dài #Tết Nguyên đán #thời trang Việt #xuân #đầu năm #văn hóa

