Hoài niệm 2016: Dàn mỹ nhân Việt "lột xác", Ngọc Thanh Tâm - Jun Phạm chí chóe

HHTO - Nhìn lại bản thân cách đây một thập kỷ, Minh Hằng, Châu Bùi, Minh Tú cho biết bản thân đã thay đổi nhiều. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm khiến fan bồi hồi khi chụp cùng Jun Phạm, Isaac, S.T Sơn Thạch.

Những ngày này, khắp mạng xã hội đang rần rần với trào lưu "2026 là năm 2016 mới" - ở đó mọi người cùng chia sẻ những khoảnh khắc của bản thân vào khoảng thời gian 10 năm về trước. Bắt kịp "chiếc trend" đầy hoài niệm này, nhiều sao Việt mang "cỗ máy thời gian" đưa fan trở lại với nhiều kỷ niệm "vang bóng một thời".

Quỳnh Anh Shyn gây xao xuyến khi khoe loạt ảnh có 10 năm tuổi đời: "Nhân dịp đang trend throwback 2016 cũng xin là làm tý hồi còn mới nhí nhảnh tuổi 20 chụp app trắng toát đeo lens giãn tròng". Quỳnh Anh Shyn khi ấy sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, "kẹo ngọt". Thời điểm ấy, nữ fashionista theo đuổi phong cách ăn mặc tuổi teen nhí nhảnh, đáng yêu trước khi dần chuyển mình sang phong cách high-fashion mang đậm dấu ấn cá nhân trong làng thời trang.

Ngọc Thanh Tâm cũng không nằm ngoài dòng sự kiện khi tiết lộ "2016 cũng dữ dội lắm". "Tư Tâm" khi ấy mang nét đằm thắm với gu ăn mặc chững chạc, trưởng thành.

Đặc biệt, cô không chỉ nhìn lại những thay đổi của bản thân sau một thập kỷ mà còn kéo theo nhiều đồng nghiệp cùng "đu trend". Nữ diễn viên hóm hỉnh so sánh thái độ của Jun Phạm đối với cô thay đổi "một trời một vực" sau 10 năm: "Không còn nụ cười ấy nữa". Chuyện là ngày xưa khi hai anh em chụp ảnh cùng nhau trong tâm thế vui vẻ, hớn hở còn nay - sau khi tham gia Gia Đình Haha, "anh cả Thuận" và "tư Tâm" luôn khiến fan cười nắc nẻ vì những "tiểu phẩm" hơn thua, chí chóe suốt ngày.

Ngọc Thanh Tâm còn giữ "tư liệu quý" của các thành viên nhóm nhạc 365 như S.T Sơn Thạch, Isaac lúc bấy giờ khiến fan bồi hồi vì đến này đã tròn 10 năm kể nhóm dừng hoạt động.

Trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết bản thân cảm thấy "wow" khi nhìn lại quá khứ: "10 năm sau nhìn lại thì… Vẫn là thời trang, vẫn mê makeup, vẫn selfie trước gương, vẫn nghiện việc, vẫn đi đây đi đó, vẫn hơi mơ hồ, và vẫn… hơi hỗn loạn một chút. Nhưng nhìn lại mới thấy, "wow" thật!"

Cô nhận thấy đã thay đổi rất nhiều, mà cũng có những thứ gần như không đổi. "Vẫn là Nhi thôi chỉ là lớn hơn, hiểu chuyện hơn, và vững vàng hơn một chút… chắc vậy. 2016 là những ngày Nhi vừa khám phá thế giới, vừa loay hoay tìm chính mình. Theo đuổi giấc mơ làm fashion blogger, chia sẻ mọi thứ lên mạng, thử đủ kiểu phong cách, đi chơi hết mình (nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, rồi chẳng biết từ lúc nào lại yêu Việt Nam rất nhiều). Và rồi… Nhi vẫn ở đây cho đến tận hôm nay" - người đẹp sinh năm 1994 bộc bạch.

Với "Chị đẹp" Minh Hằng, năm 2016 là khoảng thời gian "rực rỡ" khi mở ra nhiều cơ hội: Check-in "cháy máy" những vùng đất mới, đại sứ cho nhiều thương hiệu, "bỏ túi" 2 vai diễn, "chốt đơn" nửa kia.

Minh Hằng chia sẻ về "vai diễn lấy đi nhiều mỡ nhất" trong phim Sắc Đẹp Ngàn Cân.

Siêu mẫu Minh Tú nhìn nhận năm 25 tuổi là "một phiên bản rất khác của mình".