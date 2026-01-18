Chuyện nghệ sĩ "đấu khẩu" anti-fan: Giới hạn ở đâu để khán giả vẫn thương yêu?

HHTO - Những màn "đốp chát" anti-fan không phải chuyện hiếm ở showbiz Việt, nhưng vì sao có trường hợp nghệ sĩ được ủng hộ, nhưng có trường hợp gây tác dụng ngược?

Đầu năm 2026 là thời điểm những tranh luận về việc nghệ sĩ đáp trả ý kiến của khán giả, đặc biệt là anti-fan được quan tâm nhiều hơn. Những trường hợp của Em Ellata, Lệ Quyên... trở thành đề tài được cư dân mạng phân tích, đưa ra nhiều luồng ý kiến về giới hạn của nghệ sĩ khi có những quan điểm "phản pháo" ý kiến tiêu cực dành cho bản thân.

Nghệ sĩ "đấu khẩu" với anti-fan - giới hạn nằm ở đâu để khán giả vẫn thiện cảm?

Thực chất, chuyện nghệ sĩ Việt phản hồi anti-fan trên mạng xã hội không hiếm, thậm chí vẫn diễn ra thường xuyên. Có không ít quan điểm của nghệ sĩ khiến cư dân mạng chưa hài lòng vì ngôn ngữ chưa phù hợp, song cũng có các trường hợp nhận được sự khen ngợi vì tinh tế, cho dù có giọng điệu gay gắt, mạnh mẽ hay "nhẹ tựa lông hồng".

Chẳng hạn như chia sẻ của HIEUTHUHAI về một nhận định của anti-fan được anh chàng đăng trên trang cá nhân của mình. Thay vì cố gắng "mổ xẻ" hay đáp trả, anh kêu gọi mọi người "tặng một cái ôm" cho những ai bình luận tương tự, với mong muốn lan tỏa sự tích cực trên mạng.

Câu trả lời lan tỏa sự tích cực của HIEUTHUHAI gửi đến anti-fan.

Hoặc như trường hợp của Hòa Minzy - một nữ ca sĩ không ít lần mạnh dạn trả lời các bình luận có phần gây tổn thương với những từ ngữ nặng nề. Hòa Minzy chọn cách phản hồi nhẹ nhàng, có chút hài hước để làm dịu tình hình, nhưng vẫn đủ "chất" để cho thấy sự mạnh mẽ của bản thân. Tương tự như trường hợp của Quang Trung, anh chàng chọn sự mềm mỏng, không gây áp lực nhưng vẫn đủ sự "đanh thép", khó có thể phản bác.

Hòa Minzy, Quang Trung chọn sự mềm mỏng để đáp lại anti-fan.

Tuy nhiên không nhất thiết nghệ sĩ cứ phải mềm mại, nhún nhường khi đáp trả anti-fan thì mới là đúng đắn. Trong thời gian qua, không thiếu những trường hợp phản bác ý kiến tiêu cực bằng ngôn từ mạnh mẽ, nhưng vẫn được khán giả ủng hộ.

Phải kể đến làn sóng Anh Trai "Say Hi" mùa 2 vừa qua, khi các Anh trai không ít lần đứng lên chống lại những bình luận gây tranh cãi, hoặc đơn giản là kém duyên, mang ngữ điệu thô lỗ. Phúc Du, GILL hay Mason Nguyễn là những Anh trai nổi tiếng với những màn "phản pháo" thẳng thắn, trực diện và được cổ vũ vì dám nói ra những điều đúng đắn để bảo vệ bản thân, các anh em và chương trình.

Những trường hợp phản bác chính diện, thẳng thắn nhưng vẫn được ủng hộ.

"Nghệ sĩ cũng là con người", đây là nhận định đúng nhưng chưa đủ khi nói về giới hạn tương tác với khán giả, đặc biệt trong trường hợp phản hồi các bình luận chưa tích cực hướng đến cá nhân. Nghệ sĩ hoàn toàn có quyền đứng lên để bảo vệ bản thân, đáp trả các bình luận kém chuẩn mực nhưng không nên bằng sự thiếu chuẩn mực tương tự. Còn tùy vào trường hợp cụ thể, tùy vào tính chất đúng - sai của chính nghệ sĩ trong sự việc để có phương cách phản hồi phù hợp.

Một sản phẩm nghệ sĩ phát hành đến công chúng có thể hay, có thể tệ, và ngôn từ cũng nằm trong số đó. Đáp trả làm sao thật tinh tế, để ai nấy "tâm phục khẩu phục" là một môn nghệ thuật khó nhằn, cần sự suy xét cẩn trọng. Để sau cùng, người nghệ sĩ vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.