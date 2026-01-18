Hoài niệm 2016: BLACKPINK ra mắt, Stranger Things lên sóng, nhạc Việt toàn hit

HHTO - Stranger Things, Hậu Duệ Mặt Trời, Bống Bống Bang Bang, Lạc Trôi, The Face Vietnam... những "đỉnh cao" trong thế giới giải trí đều diễn ra vào năm 2016!

Trào lưu "2026 là năm 2016 mới" đang dần chiếm sóng mạng xã hội và đây là tổng hợp những sự kiện, trào lưu gây sốt vào năm 2016 ở Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu.

BLACKPINK chính thức debut

Vào ngày 8/8/2016, YG Entertainment chính thức ra mắt nhóm nhạc nữ thứ 2 kể từ 2NE1, với tên gọi BLACKPINK. Nhóm nhạc 4 thành viên gồm Jennie, ROSÉ, Jisoo và Lisa nhanh chóng trở thành cơn sốt với 2 ca khúc debut mang tên Whistle và Boombayah, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ Gen 3 bùng nổ và xây dựng vị thế hàng đầu như hiện tại.

Loạt hit V-Pop đổ bộ

2016 là một năm tuyệt vời của nhạc Việt với một loạt hit đình đám ra mắt. Phải kể đến như Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP, Phía Sau Một Cô Gái của SOOBIN, màn debut khủng của ERIK với Sau Tất Cả, Ngốc của Hương Tràm, Cause I Love You của Noo Phước Thịnh...

Đặc biệt, Bống Bống Bang Bang của nhóm 365 trở thành hiện tượng mạng bùng nổ, hiện tại đã cán mốc hơn 500 triệu lượt xem trên YouTube và là MV của nghệ sĩ showbiz Việt giữ ngôi vương trên nền tảng này.

Stranger Things lên sóng

Thời điểm Netflix vẫn còn là khái niệm xa lạ với khán giả, Stranger Things đã trở thành dấu mốc không chỉ đưa thương hiệu này lớn mạnh, mà còn bắt đầu cho định nghĩa "phim chiếu mạng" khắp thế giới. Mùa 1 của phim lên sóng vào ngày 15/7/2016 và đã tạo nên cơn "địa chấn" toàn cầu, tạo nên một thương hiệu gốc hoàn toàn mới với dàn diễn viên chính toàn sao nhí. Phim bắt đầu với cảnh cậu bé Will Byers đột ngột mất tích sau khi đến nhà bạn thân Mike Wheeler chơi, mở ra cả một thế giới huyền bí về những thực thể ở nơi gọi là Upside Down.

Loạt siêu phẩm phim Hàn đổ bộ

Phim Hàn năm 2016 cũng chứng kiến nhiều tác phẩm kinh điển ra mắt, khiến khán giả Việt Nam phát sốt. Những tác phẩm như Hậu Duệ Mặt Trời, Huyền Thoại Biển Xanh, Yêu Tinh, Tiên Nữ Cử Tạ, Mây Họa Ánh Trăng... mang đến những cảm xúc bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh đó, màn ra mắt của phim Train to Busan tạo nên cơn sốt phòng vé không chỉ tại Việt Nam mà lan rộng khắp châu Á và thế giới, mang đến chủ đề zombie lồng ghép tình cảm con người đặc sắc, hấp dẫn.

The Face Vietnam lên sóng mùa đầu tiên

Năm 2016 là thời điểm chương trình The Face Vietnam ra mắt mùa đầu tiên với bộ ba HLV Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Phạm Hương, nhanh chóng tạo nên cơn sốt truyền hình thực tế về thời trang. Đây cũng là khi nhiều trào lưu, cụm từ được khai sinh và gây sốt mạng xã hội, như "mặt của em rất là xấu", "Diệp Linh Châu đi như đàn ông", "Chị ghét nhất ai mà cứ pose pose như thế này", "Lan Khuê banh team", hoặc không thể thiếu "Tha thu" đến từ Sơn Tùng M-TP tại một phỏng vấn đêm Chung kết chương trình.

Pokémon Go

Trò chơi Pokémon Go ra mắt vào ngày 6/7/2016, tạo nên trào lưu mới dành cho các game thủ toàn cầu. Trò chơi yêu cầu người dùng phải di chuyển khắp nơi để săn tìm Pokémon, cho thấy một cách thao tác game mới thay vì chỉ ngồi yên một chỗ để chơi. Tại Việt Nam, trò chơi cũng tạo nên những cuộc bàn tán phát sốt nhưng cũng gây tranh cãi về sự an toàn khi lưu thông ngoài phố.

Trào lưu ngôn tình Trung Quốc

Bên cạnh phim Hàn, phim Trung cũng có một năm 2016 thú vị với hàng loạt các dự án ngôn tình đặc sắc. Đây là thời điểm mà nhiều khán giả Việt "phát cuồng" với Tiêu Nại - Bối Vy Vy trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dư Hoài - Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta hay Cố Hải - Bạch Lạc Nhân của Thượng Ẩn đều nằm trong số những cặp đôi ngôn tình được yêu thích nhất, cho đến nay vẫn chưa "hạ nhiệt".

Lưới ảnh Instagram

Năm 2016 là khoảng thời gian lớn mạnh của Instagram cùng những filter ảnh cực chất, đặc biệt là phong cách Rio De Janeiro đậm chất mùa Hè nhiệt đới. Những hình ảnh dạo phố trên xe mui trần, các hàng dừa xanh hay hoàng hôn, bờ biển không thể thiếu trên tài khoản của bất kỳ ai.

Đây cũng là thời kỳ mà giới trẻ chăm chút cho trang cá nhân của mình, tạo nên những lưới ảnh đậm chất cá nhân. Những trào lưu mới như selfie trước gương, chụp ảnh check-in trà sữa, món ăn, hay sử dụng filter mặt cún của Snapchat đều là những ký ức hoài niệm khó quên được.

Trào lưu Color Me Run, quẩy nhạc EDM

Năm 2016 còn là thời điểm nở rộ của nhiều sự kiện đông người, hội họp như đường chạy sắc màu Color Me Run, hay những đêm nhạc EDM sống động như Ravolution. Đây là thời điểm mà dòng nhạc EDM bắt đầu du nhập và phát triển tại Việt Nam, tạo nên khái niệm "raver" - hội những người yêu thích và tham gia các sự kiện quẫy nhạc EDM ngoài trời.

Pen Pineapple Apple Pen

Là trào lưu meme nổi tiếng nhất năm 2016, Pen Pineapple Apple Pen (hay PPAP) của nghệ sĩ Pikotaro khiến mạng xã hội toàn cầu "điên đảo", thậm chí có nhiều phiên bản cover thú vị và sáng tạo. Tại Việt Nam, lời nhạc được biến tấu thành "Tôi có một..., tôi có một..." và trở thành trào lưu được yêu thích của giới trẻ.

Trào lưu PPAP được biến tấu tại Việt Nam. Nguồn: @trantruongvinh_

Liên Quân Mobile ra mắt

Cuối năm 2016, trò chơi Liên Quân Mobile chính thức được trình làng với người chơi, mở ra một kỷ nguyên game mới cho giới trẻ Việt Nam. Trò chơi tạo nên một cộng đồng lớn mạnh tại Việt Nam, đồng thời hình thành nên thói quen hẹn hò nhau ra quán cà phê để cùng nhau "cày game" cho đến nay.

Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympics

Tại Olympics 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành Huy chương Vàng tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Khoảnh khắc chiến thắng của anh trở thành niềm tự hào của người Việt Nam, và cho đến nay anh vẫn là người đầu tiên và duy nhất của nước ta giành được giải thưởng danh giá nhất tại Olympics.