Hoàng Phương đụng đối thủ quá mạnh ở vòng bình chọn Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023

HHT - Hoa hậu Lê Hoàng Phương trở thành một trong 4 cô gái chiến thắng ở vòng thứ 2 của phần bình chọn Country’s Power of The Year. Người đẹp cũng liên tiếp lọt vào BXH đánh giá Miss Grand International 2023 của các chuyên trang quốc tế.

Vòng thứ 2 của phần bình chọn Country’s Power of The Year cuộc thi Miss Grand International 2023 đã kết thúc với chiến thắng của 4 người đẹp:

Miss Grand Peru - Hoa hậu Luciana Fuster.

Miss Grand Thailand - Hoa hậu Thaweepon Phingchamrat.

Miss Grand Myanmar - Hoa hậu Ni Ni Lin Eain.

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

4 người đẹp này sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng để chọn ra 2 đại diện chiến thắng vào vòng cuối cùng. Người đẹp nào chiến thắng ở vòng thi Country’s Power of The Year sẽ lọt Top 20 chung cuộc của Miss Grand International 2023. Năm ngoái, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chiến thắng vòng thi này và đã tạo nên kỷ lục với hơn 4,9 triệu lượt bình chọn.

Năm nay, bên cạnh các đại diện như Thái Lan và Peru, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ phải đối mặt với một đối thủ cực mạnh là đại diện Myanmar. Miss Grand Myanmar năm nay nhận được sự ủng hộ lớn từ quê nhà, cô liên tiếp lọt Top các vòng thi cần bình chọn với lượng bình chọn cực kỳ lớn. Để giúp Hoa hậu Hoàng Phương chiến thắng ở vòng thi này, lọt Top 20 chung cuộc, fan Việt sẽ phải cực kỳ cố gắng.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương được đánh giá là ngày càng có phong độ tốt hơn tại Miss Grand International 2023. Nàng hậu cũng đã lọt Top 18 chung cuộc của vòng thi phụ Grand Voice Award.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương liên tiếp được đánh giá cao tại các BXH theo sự kiện của chuyên trang Sash Factor. Ở phần thi trình diễn thời trang áo dài, đại diện của Việt Nam được đánh giá ở vị trí thứ 7.

Ở phần thi trình diễn lại trang phục bikini, Hoa hậu Lê Hoàng Phương được đánh giá ở vị trí thứ 11.

BTC Miss Grand International 2023 cũng đã chính thức khởi động phần bình chọn Best in Swimsuit. Với phần thi này, BTC lựa chọn ra Top 20 dựa trên hai Top 10, gồm có: Top 10 do người hâm mộ bình chọn và Top 10 do Ban Giám khảo lựa chọn.