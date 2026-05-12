Hội nữ sinh vừa giỏi vừa xinh tại VSAR 2026: Ai bảo con gái không đam mê robot?

HHTO - Nhiều người vẫn nghĩ những cuộc thi về AI, STEM hay Robotics sẽ là “sân nhà” của các bạn nam. Nhưng tại VSAR 2026, không ít nữ sinh đã khiến mọi người bất ngờ khi trực tiếp lập trình, điều khiển robot và xử lý kỹ thuật cùng đồng đội. Không chỉ đam mê và giỏi công nghệ, các “bóng hồng” còn mang đến một màu sắc rất tự tin, năng động và đầy cảm hứng cho sân chơi năm nay.

Trong các đội tuyển tranh tài tại Chung kết VSAR 2026, nhiều nữ sinh thu hút sự chú ý với hình ảnh vừa xinh xắn, năng động, tự tin, vừa cực kỳ tập trung, chuyên nghiệp trên sân đấu. Điều này chứng minh STEM, AI và Robotics đang dần trở thành sân chơi quen thuộc với nhiều học sinh nữ yêu công nghệ.

“Mình rất vui, cũng hồi hộp và háo hức khi được bước vòng Chung kết VSAR 2026, bởi đây là một cuộc thi lớn và quy tụ rất nhiều đội thi giỏi trên toàn quốc. Trong quá trình làm robot, tất nhiên có không ít lần chúng mình gặp lỗi rồi phải ngồi chỉnh đi chỉnh lại khá nhiều lần, nhưng chúng mình đều cố gắng vượt qua chứ không bỏ cuộc. Quá trình tham gia cuộc thi, mình cũng học thêm được rất nhiều điều về công nghệ, đặc biệt là cách để điều khiển một robot hoạt động ngoài thực tế” - thí sinh Kiều Minh Ngọc, đội tuyển Trường THCS Đồng Trúc (Hà Nội) chia sẻ.

Bạn Kiều Minh Ngọc - đội tuyển Trường THCS Đồng Trúc (Hà Nội).

Khoảnh khắc các bạn nữ chăm chú kiểm tra từng thông số, liên tục trao đổi chiến thuật cùng đồng đội khiến không ít người bất ngờ và nể phục. Dù nhịp độ thi đấu khá căng thẳng, các “bóng hồng” vẫn giữ sự bình tĩnh và phối hợp ăn ý cùng đồng đội để hoàn thành phần thi.

Sự tỉ mỉ khi kiểm tra robot, khả năng quan sát chi tiết hay tinh thần kiên nhẫn trong quá trình thử - sai liên tục giúp các thí sinh nữ nhanh chóng thích nghi với nhịp độ thi đấu tại VSAR, chứng tỏ bản lĩnh không hề thua kém các bạn nam.

Nữ sinh chăm chú kiểm tra robot trước giờ thi đấu. (Ảnh: TPO)

Thi đấu Robotics vốn đòi hỏi sự chính xác cao và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Đây cũng là lúc nhiều nữ sinh phát huy thế mạnh về sự tỉ mỉ, khả năng kết nối và tinh thần làm việc nhóm. Từ việc cùng nhau tìm hướng xử lý khi robot gặp lỗi đến hỗ trợ đồng đội điều chỉnh chiến thuật ngay tại sân đấu, nhiều nữ sinh cho thấy sự chủ động và teamwork ăn ý trong suốt quá trình tranh tài.

Các thí sinh nữ tập trung hết sức, thi đấu hết mình. (Ảnh: TPO)

Tại VSAR 2026, nhiều nữ sinh làm tốt các vai trò đòi hỏi sự tập trung cao như điều khiển robot hay xử lý lỗi kỹ thuật ngay trong lúc thi đấu. Đằng sau những phần thi chỉ kéo dài vài phút trên sa bàn là cả quá trình thử nghiệm và điều chỉnh liên tục. Có những lỗi nhỏ phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới tìm ra hướng xử lý phù hợp. Chính sự kiên trì và tinh thần không ngại thử thách ấy đã giúp các bạn để lại dấu ấn riêng tại sân chơi robotics năm nay.

Rất nhiều đội tuyển tại vòng Chung kết VSAR có sự xuất hiện của những “bóng hồng” vừa giỏi vừa xinh. (Ảnh: TPO)

Vòng Chung kết VSAR 2026 đã khép lại nhưng dư âm không chỉ nằm ở những màn tranh tài robot hấp dẫn, mà còn ở tinh thần say mê công nghệ và nguồn cảm hứng để nhiều học sinh mạnh dạn khám phá điều mình yêu thích. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần đủ đam mê và sẵn sàng thử sức, ai cũng có thể tìm thấy những trải nghiệm đáng nhớ, trau dồi kiến thức mới và ghi dấu ấn riêng của mình trong thế giới công nghệ.