VSAR 2026: Học sinh thời nay không chỉ học công nghệ mà còn tự tay tạo ra công nghệ

HHTO - Không chỉ là một cuộc thi về STEM, AI hay Robotics, Vòng Chung kết VSAR 2026 còn cho thấy hình ảnh rất khác của học sinh thế hệ mới: Mê công nghệ, làm việc nhóm bài bản, tự tin thuyết trình và sẵn sàng biến những ý tưởng trên giấy thành robot thật chạy ngoài sa bàn.

Ở mùa thứ hai tổ chức, VSAR đang dần trở thành “điểm hẹn” với nhiều bạn trẻ yêu STEM, AI và Robotics trên khắp cả nước. Nhưng điều thú vị nhất ở sân chơi này đôi khi không chỉ nằm ở những chú robot hay các dòng code, mà còn ở cách các bạn học sinh bước vào thế giới công nghệ bằng sự chủ động và đầy hào hứng.

Lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi VSAR 2026. (Ảnh: TPO)

Ngay từ khu vực thi đấu, không khí đã giống hệt một “đấu trường” công nghệ thu nhỏ. Các đội liên tục kiểm tra robot, trao đổi chiến thuật, chạy thử chương trình và chuẩn bị cho phần tranh tài với sự tập trung cao độ.

Các đội thi tỉ mỉ kiểm tra robot trước giờ thi đấu. (Ảnh: TPO)

Ở VSAR, mỗi đội giống như một “mini-tech team” thực thụ. Có bạn phụ trách lập trình, có bạn điều khiển robot, người khác theo dõi thời gian hoặc chuẩn bị phần thuyết trình với ban giám khảo. Mỗi thành viên đều có nhiệm vụ riêng và phải phối hợp thật ăn ý để hoàn thành phần thi tốt nhất.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù vẫn đang học Tiểu học, THCS hay THPT, nhiều thí sinh đã thể hiện kỹ năng teamwork cực kỳ rõ nét. Các bạn sẵn sàng phản biện ý tưởng, cùng nhau sửa lỗi và liên tục thay đổi chiến thuật nếu robot gặp trục trặc.

Các đội tuyển đều có sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần tự tin trước giờ thi đấu. (Ảnh: TPO)

Tinh thần teamwork là điều dễ dàng bắt gặp tại VSAR 2026. (Ảnh: TPO)

“Mình bắt đầu thích tìm hiểu về robot từ năm lớp 8. Đặc biệt là khi được học ở phòng lab của trường thì đam mê công nghệ trong mình càng rõ ràng hơn. Ở đó có rất nhiều thiết bị để học sinh thoải mái tìm hiểu và thực hành, từ kính hiển vi đến các mô hình robot nên tụi mình được học theo cách rất trực quan và thực tế.

Trường mình còn có CLB robotics với hơn 20 thành viên nên tụi mình thường tranh thủ cả giờ trống để lên phòng lab "khám phá" robot cùng nhau. Để chuẩn bị cho VSAR 2026, cả đội đã dành khoảng 4-5 tháng để hoàn thiện robot.

Khó nhất là phần code để robot chạy ổn định theo đúng nhiệm vụ trên sa bàn. Trong quá trình làm có khá nhiều lỗi phát sinh nhưng cả nhóm luôn cùng nhau sửa từng chút một để mang đến vòng Chung kết sản phẩm hoàn thiện nhất” - bạn Hoàng Phan Trung Quân (đội tuyển Trường THCS Lương Thế Vinh, Đắk Lắk) chia sẻ.

Bạn Hoàng Phan Trung Quân (đội tuyển Trường THCS Lương Thế Vinh, Đắk Lắk).

Không còn chỉ học công nghệ qua sách vở, nhiều học sinh giờ đây đã thực sự bước vào thế giới công nghệ bằng trải nghiệm thực tế: từ lập trình, lắp ráp cho tới vận hành robot ngay trên sân thi đấu. Khoảnh khắc robot bắt đầu di chuyển trên sa bàn cũng là lúc cảm xúc được đẩy lên cao nhất. Từ các đội thi đến khán giả đều gần như “nín thở” theo dõi từng chuyển động nhỏ.

Có những robot hoàn thành phần thi rất mượt, nhưng cũng có đội phải nhanh chóng chỉnh sửa sau vài lượt chạy. Điều đáng chú ý là nhiều bạn xử lý tình huống khá bình tĩnh. Thay vì hoảng loạn hay bỏ cuộc, các bạn lập tức kiểm tra lỗi, bàn phương án mới rồi tiếp tục thử lại.

Mỗi giây trên sa bàn đều rất căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao. (Ảnh: TPO)

Từ thí sinh đến khán giả đều chăm chú theo dõi từng chuyển động của robot.

Sau tất cả những lượt thi đấu, điều còn đọng lại ở VSAR 2026 có lẽ không chỉ là điểm số hay giải thưởng. Quan trọng hơn, đây là nơi nhiều học sinh lần đầu được tự tay biến ý tưởng thành sản phẩm thật, được cùng đồng đội giải quyết vấn đề và bước vào một sân chơi công nghệ quy mô lớn.

Từ những cuộc thi như VSAR, hình ảnh về một thế hệ học sinh mới - yêu công nghệ, thích trải nghiệm và không ngại thử thách cũng đang hiện lên ngày một rõ nét hơn.