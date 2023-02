Hội “rich kid” giàu - đẹp - giỏi: Còn hơn cả con nhà người ta trong truyền thuyết

HHT - Không chỉ được ngưỡng mộ bởi gia cảnh “có điều kiện” mà cả bởi tài năng, thành tích cá nhân nổi bật, những gương mặt Gen Z này chứng minh mình ấn tượng hơn nhiều so với cái nhãn “rich kid”.

Chao - Tiểu thư “học bá”

“Hello mọi người, lại là Chao đây!” là câu chào quen thuộc của cô nàng Gen Z sở hữu kênh TikTok @whynnotchao với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi. Chao tên thật là Châu Anh, một trong những gương mặt nổi bật nhất trong làng học đường năm 2022. Với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, cô bạn còn “gây sốt” với “lý lịch” khủng: Tiểu thư đất Hà thành. Đi học bằng xe Porsche với tài xế riêng, sở hữu những chiếc túi hàng hiệu “đắt xắt ra miếng”… cuộc sống của Chao chính là cuộc sống trong tiểu thuyết mà nhiều người mơ ước.

Tuy nhiên, nếu rich kid là “chiếc nhãn” mà netizen dành cho Chao vào những ngày đầu thì hiện nay, cô bạn lại được biết đến bởi năng lực của bản thân. Với đam mê trở thành doanh nhân từ nhỏ, Châu Anh bắt đầu kinh doanh từ năm 14 tuổi. Hiện tại với chiếc “sốp” tâm linh nho nhỏ, Chao đã có thể tự chi trả cho những khoản phí sinh hoạt của mình.

Chao còn truyền động lực học tập, phát triển bản thân cho teen thông qua các vlog mình đăng tải. Cô bạn đã từng gây sốt mạng xã hội với tổng điểm IELTS 8.0, trúng tuyển vào trường Đại học New York (Mỹ) với điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế) cao ngất ngưởng: 40/45.

Sau khi qua Mỹ, Chao cũng chia sẻ về cách giúp cô cân bằng được việc học với việc sáng tạo nội dung: “Dù có nhiều môn không phải thế mạnh của mình nhưng Chao vẫn cố để duy trì điểm số cao. Mình luôn đặt việc học ưu tiên hàng đầu. Dù có nhiều kế hoạch khác thì mình vẫn dành thời gian làm hết bài tập trước”.

Jenny Huynh - Em gái quốc dân

Jenny Huỳnh tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005. Tuy Jenny hiện đang học tập tại Mỹ nhưng cô bạn được xem là một “thế lực bí ẩn” trong làng YouTube Việt Nam. Không cần nói nhiều về lượt subcribe hay follower, “nhắc tới chuối hay bơ thì teen sẽ nhớ đến Jenny” là một trong những minh chứng cho “độ khủng” của cô bạn.

Trong các vlog hằng ngày của mình, Jenny gây ấn tượng với loạt câu cảm thán như “quá là sến” hay “oopps”. Với sự vụng về có chút đáng yêu trước ống kính, cô bạn đã ẵm luôn vị trí “em gái quốc dân” trong lòng fan. Cách giơ ngón cái trong các video cũng trở thành nét đặc trưng khiến cái tên Jenny Huỳnh trở nên viral.

Dù chưa lần nào nhắc đến gia thế của bản thân nhưng thông qua hình ảnh Jenny chia sẻ, netizen dễ dàng “nhận diện” cô bạn là tiểu thư chính hiệu. Du lịch tới “7749” quốc gia, sở hữu các món hàng hiệu đắt giá nhưng Jenny luôn xuất hiện với vẻ ngoài gần gũi, phù hợp với độ tuổi học sinh nên được nhiều teen yêu quý. Trong một vài video, cô bạn tự tin thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát, bảng điểm đạt A các môn. Đặc biệt, những ai từng mê mẩn slime sẽ biết đến Jenny Huỳnh vì cô bạn từng sở hữu một chiếc shop nho nhỏ khi vẫn còn học cấp Hai.

Trở về thăm Việt Nam sau hai năm, Jenny Huỳnh cùng Hội Du Học Sinh đã tham gia chương trình Nhịp tim Việt Nam gây quỹ hỗ trợ các trẻ em bị tim bẩm sinh. Jenny Huỳnh đã có chuyến thiện nguyện đến Cần Thơ, trao tặng quà và hỗ trợ fannhí có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện ca mổ tim. Ngoài ra, cô bạn cũng đến thăm và trò chuyện với các bạn nhỏ được mổ tim tại Bệnh Viện Y Dược TP.HCM, đồng thời kêu gọi đóng góp từ các mạnh thường quân. Vừa dễ thương lại tài năng, “em gái quốc dân” là đây chứ còn ai.

Trà My - “Doanh nhân” trẻ

Là một gương mặt quen thuộc với các Gen Z, Trà My gây ấn tượng bởi ngoại hình dễ thương, ngọt ngào cùng với “giao diện” long lanh của mình. Những khoảnh khắc “sốp-ping” của cô bạn cũng nhận được nhiều lượt thả tim từ netizen khi liên tục check-in nhiều thương hiệu đắt đỏ như Gucci, Chanel… Bên cạnh hội cạ cứng, người mẹ “xì tin dâu” của Trà My có lẽ là nhân vật xuất hiện nhiều nhất trên các video TikTok của cô bạn. “Không biết sao nhưng mà video nào có mẹ cũng lên xu hướng. Ngoài ra thì mẹ cũng vừa làm ê-kíp, vừa đảm nhận vị trí camera cho mình luôn”, My tiết lộ.

Trà My hiện vẫn ưu tiên việc học cũng như công việc kinh doanh mỹ phẩm của bản thân. Bên cạnh thời gian theo học tại trường ĐH RMIT, My vừa start-up với một cửa hàng mỹ phẩm để thực hiện ước mơ kinh doanh mà cô bạn đã ấp ủ từ lâu.

Đối với My, khó khăn nhất có lẽ là khoảng thời gian đầu khi phải vừa tìm nguồn hàng, vừa quay chụp để xây dựng các kênh marketing sản phẩm. Cô bạn chia sẻ: “Mình nghĩ dự trù rủi ro tài chính là cái mà các bạn phải xác định khi mới mở shop. Trong thời gian sắp đến, mình nghĩ bạn nào muốn kinh doanh thì nên chọn mặt hàng nào vốn ít, có thể không lời nhiều nhưng có thể làm dài lâu thì sẽ phù hợp hơn với tình hình hiện nay”.

Tuy là nàng tiểu thư thứ thiệt, thế nhưng check-list trong năm mới của Trà My lại vô cùng đơn giản. Cô bạn mong muốn có thể dành thời gian tham gia các câu lạc bộ đội nhóm để có thể trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm…