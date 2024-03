Hơn 5 triệu đội viên, thiếu niên cả nước sôi nổi tham gia Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

HHT - Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của hàng triệu đội viên, thiếu niên.

Thiếu nhi Bến Tre tiến bước lên Đoàn

Sáng 25/3, Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn tại trường THCS Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm. Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chọn làm điểm cấp tỉnh nhằm hưởng ứng 7 tuần thi đua cao điểm của Thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (18/3/2024 - 7/5/2024) và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Trong chương trình, các bạn đội viên, thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh đã có dịp giao lưu với các diễn giả gồm: Chú Võ Ngươn Thành - Trưởng ban Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; bạn Võ Thị Kim Duyên - Liên đội trưởng Liên đội THCS Tân Lợi Thạnh, Chỉ huy Đội giỏi cấp Trung ương; bạn Đào Khương Duy - đội viên chi đội 7/1, Liên đội THCS Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại), đạt giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU Việt Nam năm 2023.

Qua buổi trò chuyện, các em hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, của lớp lớp đội viên cách mạng. Đồng thời, giao lưu với các bạn đội viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện truyền cảm hứng cho các bạn đội viên, thiếu nhi luôn cố gắng học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Tại chương trình, Hội đồng Đội tỉnh đã trao khen thưởng cho 16 cá nhân và 3 tập thể xuất sắc đạt thành tích trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, giải Nhất thuộc về bạn Võ Thị Kim Duyên học sinh lớp 9/2, Trường THCS Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh dành tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó và có thành tích học tập xuất sắc; trao tặng nhà trường 1.000 quyển vở, 400 khăn quàng đỏ, 8 bản đồ Việt Nam.

Tại ngày hội, các thầy cô Tổng phụ trách Đội tổ chức cho các bạn đội viên, thiếu nhi trải nghiệm các sân chơi, tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp cho các bạn đội viên lớn. Đặc biệt, tổ chức trò chơi rung chuông vàng giúp các em tìm hiểu và học tập về truyền thống lịch sử, ý nghĩa quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”... Chuyến xe “Thư viện lưu động” cũng góp phần trong ngày hội giúp cho các em có cơ hội được học hỏi trao dồi thêm kiến thức, tiếp cận các loại sách, truyện.

Tại ngày hội, đồng chí Võ Thị Phương Diệu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí mong muốn toàn thể các em đội viên, thiếu nhi ra sức học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sôi nổi Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" cấp tỉnh năm 2024 tại Quảng Ngãi

Tại THCS Trần Phú (TP Quảng Ngãi), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp tỉnh năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Dự chương trình có chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT tỉnh, Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi, Thành Đoàn Quảng Ngãi, Ban giám hiệu cùng hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên, học sinh trường THCS Trần Phú.

Phát biểu tại Ngày hội, chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, trong buổi sáng, Đội TNTP Hồ Chí Minh trên cả nước tổ chức sự kiện đặc biệt để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tất cả liên đội khối THCS tổ chức đồng loạt Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cùng sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam với màn đồng diễn sân trường trên nền nhạc bài hát “Tiến bước lên Đoàn và Khi nào mình lớn”.

Đặc biệt, Quảng Ngãi tự hào khi được Trung ương chọn là một trong 10 điểm cầu cấp khu vực cùng với các tỉnh Vũng Tàu, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ tạo nên một Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trên toàn quốc sôi nổi và đa dạng sắc màu. Theo đó, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chọn Liên đội trường THCS Trần Phú là điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương.

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tin tưởng rằng, Ngày hội sẽ là một sân chơi đầy vui tươi, bổ ích, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn của thế hệ măng non đối với thế hệ cha anh đã hi sinh vì nền độc lập của dân tộc.

Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như: Lễ chào cờ theo nghi thức Đội; biểu diễn văn nghệ nội dung ôn lịch sử 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); trao tặng bản đồ Việt Nam thực hiện Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong không khí vui tươi của Ngày hội, các em đội viên thiếu niên còn được tham gia các trò chơi dân gian theo khối lớp, rung chuông vàng cùng nhiều hoạt động vui chơi khác tạo môi trường cho thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức phấn đấu trở thành người đoàn viên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Hơn 5 triệu đội viên, thiếu niên sôi nổi tham gia Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 25/3, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức đồng loạt tại hơn 10.000 trường THCS trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu đội viên, thiếu niên. Điểm cầu chính của Ngày hội diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi Việt Nam cùng tuổi trẻ cả nước hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đồng chí Huỳnh Văn Danh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Đặng Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí thường trực Hội đồng Đội Trung ương, lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên dành cho các em học sinh khối các trường trung học cơ sở trên cả nước; giúp các em thể hiện niềm vui, tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu niên về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tạo không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em thi đua, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, cùng nhau làm thật nhiều việc tốt, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức; phấn đấu trở thành những công dân thế hệ mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương, những chủ nhân của đất nước Việt Nam hùng cường những năm 2030 - 2045.

Năm nay, Ngày hội được tổ chức đồng loạt tại hơn 10.000 trường THCS trên cả nước với sự tham gia của hơn 5 triệu em đội viên, thiếu niên. Điểm cầu trung tâm của ngày hội diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kết nối trực tiếp với 9 điểm cầu tại các tỉnh, thành Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ và hơn 10.000 liên đội trường trung học cơ sở trên cả nước.

Tại Ngày hội, hơn 5 triệu em đội viên, thiếu nhi của hơn 10 ngàn trường THCS trên cả nước đã cùng nhau đồng diễn bài “Tiến bước dưới cờ Đoàn và Lof Malto - Khi nào mình lớn”. Sự kiện đặc biệt này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận và chính thức trao Kỷ lục Việt Nam: Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" có số lượng trường trung học cơ sở trên cả nước tham gia màn đồng diễn bài “Tiến bước dưới cờ Đoàn và Lof Malto - Khi nào mình lớn” cùng lúc nhiều nhất Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hải Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư mong muốn các em đội viên, thiếu nhi cả nước noi gương anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng sẽ tích cực tham gia các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện; trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp; phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội đồng Đội Trung ương cũng kêu gọi các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước tích cực hưởng ứng đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã thực hiện tổng kết, khen thưởng 30 đơn vị Hội đồng Đội cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng nha tài trợ đã trao tặng 70 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tặng hơn 2.500 phần quà cho các em tham gia chương trình.

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam đã trao tặng 6.000 tấm bản đồ Việt Nam cho cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ măng non của đất nước.