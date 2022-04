Hôn lễ của Brooklyn Beckham: An ninh 3 vòng chặt chẽ, có cả chó cảnh vệ, trực thăng bảo an

HHT - Công chúng đang đổ dồn sự chú ý vào "siêu đám cưới" của quý tử đầu lòng nhà Beckham - Brooklyn Beckham với con gái tỷ phú gia tộc Peltz - Nicola Peltz. Từ nhân vật chính đến khách mời đều là những gương mặt tầm cỡ thế giới nên an ninh tại khu dinh thự tổ chức hôn lễ đang được kiểm soát một cách vô cùng nghiêm ngặt.

Lễ cưới của Brooklyn Beckham với Nicola Peltz được diễn ra tại dinh thự của nhà cô dâu ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Dinh thự này có giá khoảng 99,8 triệu USD (khoảng 2.282 tỷ đồng) với mặt sau được bao phủ bởi cả dãy bờ biển.

Theo tờ The Sun, Brooklyn và Nicola sẽ tổ chức “đám cưới kép" trong vòng ba ngày. Một buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ Công giáo (vì gia đình Beckham theo đạo Công giáo) và một theo nghi lễ Do Thái (vì bố của Nicola - tỷ phú Nelson Peltz là người Do Thái). Cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước ngày diễn ra hôn lễ.

Theo Daily Mail, an ninh tại tiệc cưới được đảm bảo ở mức cao nhất. Theo trang The Sun, tỷ phú Peltz đã trang bị an ninh 3 vòng cẩn mật, gồm: Hàng rào thép bao quanh 3 khu lều dựng cho đám cưới chính, lối ra vào được bố trí chó cảnh vệ, đội cảnh sát và vệ sĩ túc trực từ ngày hôm trước. Máy bay trực thăng bảo an cũng được sắp đặt để đảm bảo an ninh toàn khu vực.

Ngoại trừ tạp chí Vogue, đám cưới không có sự can thiệp của giới truyền thông. Khách mời tham dự được yêu cầu không chia sẻ ảnh trong lễ cưới. Vì vậy, tạp chí Vogue được cho phép tác nghiệp đặc biệt của hai bên gia đình để đảm bảo ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu, chú rể, cũng như khách mời.

Brooklyn và Nicola đính hôn với nhau vào năm 2020, sau khi công khai mối quan hệ vào tháng 1 cùng năm. Trên mạng xã hội, cặp đôi dành những lời ngọt ngào cho nhau sau khi công khai chuyện đính hôn. Lễ cưới của cả hai có sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám như Gordon Ramsay, Gigi Hadid, Snoop Dogg, Serena Williams, Jordana Brewster...