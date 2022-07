Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2022: Nhiều thay đổi mới, giá trị giải thưởng thế nào?

HHT - Không chỉ đơn thuần để trang trải phí sinh hoạt, nhiều bạn sẵn sàng vừa làm vừa học để "bỏ túi" thêm kinh nghiệm cho chuyên ngành mình đã chọn. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà không ít nhà tuyển dụng phải đau đầu trước những “yêu sách” của Gen Z. Vậy những đòi hỏi này là điều xứng đáng của sự nỗ lực hay chỉ là sự ảo tưởng do “cái tôi” quá cao?

HHT - Vận động viên Bùi Thị Thu Hà (27 tuổi) đã chia sẻ nhiều điều xúc động về sự hi sinh của cả gia đình sau tất cả vinh quang, chiến thắng mà cô đạt được tại SEA Games 31.

Không ít những dự án khoa học đáng chú ý từ sân chơi công nghệ được tổ chức bởi Samsung - Solve for Tomorrow 2021 đã gây bất ngờ về sự sáng tạo và chỉn chu đến từ những bạn trẻ độ tuổi 12 - 18. Kỳ vọng mùa giải Solve for Tomorrow 2022 tiếp tục thành công, nhiều người đặt niềm tin vào một thế hệ Gen Z tài năng đã sẵn sàng xây dựng tương lai thông qua nghiên cứu ứng dụng khoa học vào cuộc sống.

HHT - Từ ngày 1/7, công dân Việt Nam bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới. Bộ Công an cho biết so với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.