Hope On The Street Vol.1: j-hope kết nối 3 thế hệ tìm về cội nguồn Hip-Hop Dance

HHT - Nam rapper nhà BTS - j-hope chính thức phát hành album đặc biệt có tên "Hope On The Street Vol.1". Với sự kết hợp hoàn hảo của dàn nghệ sĩ đến từ 3 thế hệ khác nhau, album đã tường thuật một cách chân thực nhất về đam mê và cội nguồn nghệ thuật của j-hope.

Sau quãng thời gian dài ấp ủ, album với phong cách Hip-Hop mang đậm chất nghệ thuật được j-hope BTS chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian trước khi nhập ngũ Hope On The Street Vol.1 đã được trình làng.

Ca khúc chủ đề NEURON mang ý nghĩa là các tế bào thần kinh, tạo ra xung điện và truyền thông tin đến các tế bào khác khi nhận được kích thích từ bên ngoài. Đây chính là sự ẩn dụ cho những chuyển động trong nhảy múa cũng như gợi nhắc lại nhóm nhảy cùng tên mà j-hope từng tham gia trước khi debut.

NEURON thuộc thể loại Old School Hip-Hop - một thể loại có ảnh hưởng quan trọng đến ước mơ của nam rapper sinh năm 1994. j-hope với sự hỗ trợ của Gaeko (Dynamic Duo) và ca sĩ Hip-Hop/R&B Yoon Mi Rae đã gửi gắm những hồi ức đáng nhớ cùng với khát khao về một khởi đầu mới thông qua bài hát.

Theo sau NEURON là Lock /Unlock, một ca khúc được phối bởi Benny Blanco và Nile Rodgers. Dưới âm thanh gây nghiện của thể loại Electro Funk, bài hát khéo léo đưa các thuật ngữ về nhảy như control, break, step làm mấu chốt để phá bỏ ranh giới của các quy tắc phải tuân thủ trong mối quan hệ giữa người với người.

Lần đầu thử sức với phong cách House đầy tính thử thách, giọng rap điềm tĩnh nhưng đầy cuốn hút của j-hope kết hợp với giọng ca đặc trưng cùng lời tường thuật cảm xúc của Huh Yunjin (LE SSERAFIM) đã tạo nên một sự hòa hợp hoàn hảo trong I don't know.

Đắm chìm vào đam mê và cảm xúc của mình, j-hope vẫn không quên bày tỏ tấm lòng với ARMY (fandom của BTS) qua ca khúc I wonder... với sự tham gia góp giọng của em út cùng nhóm - Jung Kook.

Tiểu hi vọng của BTS (biệt danh của j-hope) đã nhớ về thời gian bên nhau cùng fan, đồng thời nhắn nhủ rằng hãy luôn tin tưởng, yêu thương nhau như hiện tại và hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau.

Hope On The Street Vol.1 là một album đặc biệt được sản xuất hoàn toàn dựa theo nguồn cội nghệ thuật của thành viên BTS về những điệu nhảy trên đường phố, j-hope đã tham gia viết lời và sản xuất tất cả các bài hát trong album.

Với chất nhạc mà bản thân đam mê và theo đuổi, j-hope đã kể lại quá khứ nhiệt huyết, khó khăn nhưng cũng đầy hi vọng. Thành công trong việc đưa 3 thế hệ nghệ sĩ cùng xuất hiện trở thành điểm nhấn sáng tạo, cũng như thể hiện rõ hơn bao giờ hết sự chân thành của j-hope dành cho âm nhạc và người hâm mộ.

Bên cạnh đó, loạt phim tài liệu liên quan Hope On The Street cũng đã chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 28/3. Với chủ đề lấy cảm hứng từ những điệu nhảy đường phố, j-hope cùng các street dancer đã đặt chân đến Osaka (Nhật Bản), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Seoul và Gwangju (Hàn Quốc) để tìm hiểu về các điệu nhảy khác nhau.