Horoscope 20/7 - 26/7: Cự Giải từ chối đúng lúc, Bạch Dương đừng quá hiếu thắng

HHTO - Có những thay đổi không đến từ sự kiện lớn mà bắt đầu từ một cuộc trò chuyện, một lựa chọn hoặc một lần bạn quyết định làm khác đi.

Bạch Dương

Tuần này, Bạch Dương có khả năng gặp một người mang đến góc nhìn mới trong công việc hoặc học tập. Đó không nhất thiết là cấp trên hay người có nhiều kinh nghiệm hơn, mà có thể chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn hoặc một người bạn tình cờ quen biết. Điều đáng tiếc là bạn dễ bỏ qua lời góp ý của họ chỉ vì nghĩ rằng mình đã có câu trả lời.

Khoảng giữa tuần, nếu có ai đó góp ý về cách bạn xử lý công việc, đừng vội xem đó là sự phủ nhận năng lực. Hãy thử lắng nghe hết câu chuyện, bởi rất có thể họ đang nhìn thấy một rủi ro mà bạn chưa kịp nhận ra.

Trong các mối quan hệ, Bạch Dương cũng nên giảm bớt thói quen muốn thắng trong mọi cuộc tranh luận. Có những cuộc nói chuyện không cần phân định ai đúng ai sai, mà chỉ cần cả hai hiểu nhau hơn. Nếu đang giận ai đó, đây là tuần thích hợp để chủ động mở lời trước.

Kim Ngưu

Kim Ngưu thường rất cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, nhưng tuần này điều bạn cần cân nhắc lại không phải là chi tiêu mà là giá trị của những cơ hội.

Trong công việc, bạn có thể được giao thêm trách nhiệm hoặc được đề nghị thử sức ở một vị trí mới. Phản ứng đầu tiên của Kim Ngưu thường là lo mình chưa đủ sẵn sàng. Nhưng thực tế, chính việc dám nhận thử thách sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn.

Về chuyện tình cảm, tuần này phù hợp để Kim Ngưu nói rõ mong muốn của mình thay vì chỉ hy vọng đối phương tự hiểu. Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc giữ im lặng rồi chờ người khác thay đổi.

Song Tử

Song Tử có xu hướng nhận được khá nhiều lời mời gặp gỡ, kết nối hoặc tham gia các hoạt động trong tuần này. Đừng vội từ chối chỉ vì nghĩ đó là một cuộc cà phê xã giao hay một buổi gặp không quá quan trọng.

Có người sẽ mang đến cho bạn một thông tin hữu ích, một cơ hội hợp tác hoặc đơn giản là một góc nhìn giúp bạn tháo gỡ vấn đề đã bế tắc khá lâu. Điều thú vị là những điều này lại xuất hiện trong những cuộc trò chuyện rất tự nhiên.

Trong chuyện tình cảm, Song Tử nên bớt đoán ý người khác qua tin nhắn. Nếu có điều chưa rõ, hãy hỏi trực tiếp thay vì tự diễn giải theo cảm xúc nhất thời.

Cự Giải

Nếu ai đó nhờ giúp đỡ, hãy cân nhắc xem bạn có thật sự đủ thời gian và năng lượng hay không. Việc từ chối một lời nhờ vả không khiến bạn trở thành người ích kỷ, mà chỉ cho thấy bạn biết tôn trọng giới hạn của bản thân.

Trong công việc, Cự Giải nên tập trung hoàn thành những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình trước khi nhận thêm việc. Đừng để sự nhiệt tình khiến bạn vô tình tạo áp lực cho chính mình.

Về các mối quan hệ, đây là tuần thích hợp để Cự Giải dành thời gian cho những người thực sự mang lại cảm giác bình yên. Bạn không cần phải duy trì mọi mối quan hệ chỉ vì ngại làm ai đó thất vọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo