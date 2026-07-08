Sao Thủy nghịch hành 2026: Không còn là "lỗi kỹ thuật", nhiều ký ức sẽ trở lại

HHTO - Thay vì xoay quanh những trục trặc quen thuộc, Sao Thủy nghịch hành 2026 được cho là sẽ đặt cảm xúc và các mối quan hệ vào vị trí trung tâm.

Không còn là "lỗi kỹ thuật" mà là "lỗi cảm xúc"

Nếu những năm trước, nhiều chu kỳ Sao Thủy nghịch hành diễn ra ở các cung Khí hoặc Lửa, người ta thường nhắc đến các vấn đề như giao tiếp thiếu rõ ràng, di chuyển trục trặc hay công nghệ gặp lỗi.

Năm 2026, khi cả ba chu kỳ đều gắn với nguyên tố Nước, nhiều nhà chiêm tinh cho rằng trọng tâm sẽ chuyển sang những cuộc trò chuyện còn dang dở, những cảm xúc chưa được nói thành lời và các mối quan hệ cần được nhìn lại.

Điều này có nghĩa là thay vì chỉ kiểm tra lại lịch họp hay vé máy bay, bạn có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về một cuộc trò chuyện với người thân, một quyết định trong gia đình hoặc một mối quan hệ tưởng đã khép lại nhưng bất ngờ xuất hiện trở lại.

Ba đợt nghịch hành, ba chủ đề rất khác nhau

Chu kỳ đầu tiên diễn ra trong Song Ngư thường liên quan đến trực giác, trí tưởng tượng và những điều chưa rõ ràng. Đây là giai đoạn dễ xuất hiện những hiểu lầm vì mỗi người đang diễn giải câu chuyện theo cảm xúc của riêng mình. Những công việc sáng tạo có thể mang lại nhiều cảm hứng, nhưng các quyết định quan trọng lại cần được kiểm chứng kỹ thông tin.

Đợt thứ hai trong Cự Giải lại hướng sự chú ý về gia đình, nơi ở và cảm giác an toàn. Những cuộc trò chuyện với người thân, kế hoạch chuyển nhà, sửa chữa hoặc các vấn đề liên quan đến ký ức, tuổi thơ có thể được nhắc lại nhiều hơn bình thường. Đây cũng là chu kỳ được xem là giàu tính cảm xúc nhất trong năm.

Đến chu kỳ cuối năm ở Bọ Cạp, bầu không khí được cho là chuyển sang những câu chuyện về niềm tin, bí mật, tài chính chung hoặc các mối quan hệ có chiều sâu. Thay vì mở rộng điều mới, nhiều người sẽ có xu hướng khép lại những việc còn dang dở trước khi bước sang năm tiếp theo.

2026 và những dự án "bỏ ngỏ"

Một điểm đáng chú ý khác là cả ba cung Nước đều có điểm chung: ưu tiên cảm nhận hơn tốc độ. Vì vậy, năm 2026 không phải thời điểm để liên tục bắt đầu những kế hoạch mới, mà phù hợp hơn với việc hoàn thiện dự án cũ, hàn gắn các mối quan hệ hoặc giải quyết những cuộc đối thoại còn bỏ ngỏ. Thông điệp của năm nay không phải là "đừng làm gì", mà là "hãy chắc chắn bạn hiểu điều mình đang làm".

Thay vì chỉ lo lắng vì những trục trặc thường được gắn với Sao Thủy nghịch hành, có lẽ điều đặc biệt nhất của năm 2026 nằm ở chỗ nó nhắc chúng ta dành nhiều sự chú ý hơn cho cảm xúc, sự lắng nghe và những kết nối đã bị bỏ quên. Đó cũng là lý do nhiều người cho rằng đây là một trong những chu kỳ Sao Thủy nghịch hành mang màu sắc "chữa lành" rõ nét hơn so với nhiều năm gần đây.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo