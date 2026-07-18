Playlist dành cho các chòm sao: Mỗi nhóm một giai điệu để nạp năng lượng

HHTO - Hãy để những giai điệu "hot hit" bước ra từ show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sạc đầy năng lượng cho tâm hồn bạn dịp cuối tuần này.

Nhóm Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Với tính cách nhiệt huyết, năng động và luôn tràn đầy lửa đam mê, những ngày cuối tuần của nhóm Lửa chưa bao giờ là khoảng thời gian để nằm im một chỗ ủ rũ. Bạn cần một cú hích tinh thần cực mạnh để quét sạch mọi mệt mỏi và siêu phẩm MOVE ON chính là câu trả lời hoàn hảo.

Bản phối R&B kết hợp Hip-Hop thời thượng, nhịp beat dồn dập cùng những đoạn rap cực cuốn từ dàn Anh Tài sẽ ngay lập tức khuấy động bầu không khí. Giai điệu này sẽ tiếp thêm sự tự tin, giúp nhóm Lửa sẵn sàng đón nhận những cuộc vui và những trải nghiệm đầy hứng khởi của hai ngày nghỉ.

Nhóm Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình)

Sở hữu tâm hồn tự do, bay bổng và luôn nhạy bén với những điều mới mẻ, nhóm Khí luôn tìm kiếm sự kết nối thông tin và cảm xúc trong không gian mở. Bản phối mới đầy tinh tế của ca khúc quốc dân Xe Đạp qua tiếng hát solo thổn thức của Đinh Mạnh Ninh sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho bạn.

Giai điệu mang chút âm hưởng Synth-Pop hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét thanh xuân trong trẻo sẽ kích thích tư duy sáng tạo của nhóm Khí. Bật bài hát này lên khi đang dạo phố, nhâm nhi cà phê cùng bạn bè hoặc đơn giản là ngồi đọc sách bên ban công lộng gió sẽ giúp tâm trí bạn được tự do bay bổng, thư thái vô cùng.

Nhóm Nước (Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư)

Nổi tiếng là những tâm hồn đa sầu đa cảm, nhạy cảm và luôn khao khát sự vỗ về về mặt cảm xúc, nhóm Nước cần một không gian âm nhạc thật mềm mại để chữa lành sau những ngày đối mặt với áp lực. Sân khấu ngọt ngào của Rơi Vào Tình Yêu do Thái Lê Minh Hiếu có thể xoa dịu trái tim bạn.

Chất giọng ấm áp, sâu lắng hòa quyện cùng ca từ lãng mạn như những lời thủ thỉ bên tai sẽ tạo nên một bầu không khí cực kỳ an yên. Cuối tuần của nhóm Nước chỉ cần có thế: cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, thắp một hũ nến thơm dịu nhẹ và để giai điệu dịu dàng này ôm ấp lấy mọi giác quan.

Nhóm Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết)

Vốn là những người thực tế, kiên định và luôn hướng đến sự ổn định, nhóm Đất thường có xu hướng tìm kiếm những giai điệu có cấu trúc chặt chẽ, mộc mạc nhưng giàu chiều sâu để sạc lại năng lượng. Bạn không thích sự ồn ào náo nhiệt mà trân trọng những phút giây tĩnh lặng để nhìn nhận lại bản thân.

Những bản tình ca Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng được làm mới trong chương trình như Dạt Vào Tim Em, Em Không Quay Về sẽ là chất xúc tác tuyệt vời giúp bạn trút bỏ lớp giáp phòng thủ thường ngày. Hãy tạm gác lại những toan tính, công việc, để những nốt nhạc mộc mạc dẫn dắt bạn vào trạng thái thư giãn sâu, tìm lại sự vững chãi và bình yên trong nội tại.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo