Horoscope 20/7 - 26/7: Sư Tử thay đổi tư duy, Thiên Bình đối diện bước ngoặt

HHTO - Tuần mới nhắc Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và Bọ Cạp rằng đôi khi bước tiến lớn nhất không đến từ việc cố gắng nhiều hơn, mà từ cách bạn thay đổi góc nhìn.

Sư Tử

Tuần này, Sư Tử có thể nhận được một lời đề nghị hấp dẫn: tham gia một dự án mới, đảm nhận thêm trách nhiệm hoặc trở thành người dẫn dắt một công việc tập thể. Điều khiến bạn phân vân không phải vì thiếu năng lực, mà vì bạn vô thức muốn làm thật tốt để không ai thất vọng.

Đây cũng là lúc Sư Tử dễ rơi vào trạng thái "ôm việc". Bạn nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút là mọi thứ sẽ ổn, nhưng thực tế, việc liên tục nhận thêm trách nhiệm có thể khiến chất lượng của những việc quan trọng nhất bị ảnh hưởng.

Về chuyện tình cảm, nếu luôn là người chủ động nhắn tin, lên kế hoạch hay giữ nhịp cuộc trò chuyện, tuần này hãy thử lùi lại một bước. Đôi khi bạn cũng cần biết đối phương sẽ làm gì khi không còn ai sắp xếp mọi thứ thay họ.

Xử Nữ

Xử Nữ sẽ có một tuần khá bận rộn khi nhiều công việc cùng lúc bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bạn có thể phải chỉnh sửa tài liệu, rà soát kế hoạch, kiểm tra hợp đồng hoặc chuẩn bị cho một buổi thuyết trình quan trọng.

Điểm mạnh của Xử Nữ là luôn phát hiện những lỗi nhỏ mà người khác bỏ qua. Tuy nhiên, tuần này hãy phân biệt rõ đâu là chi tiết cần sửa và đâu chỉ là sự cầu toàn quá mức. Việc dành hàng giờ để chỉnh một vấn đề không ảnh hưởng nhiều đến kết quả có thể khiến bạn bỏ lỡ thời gian cho những việc quan trọng hơn.

Nếu đang tìm việc hoặc chuẩn bị phỏng vấn, hãy dành thời gian cập nhật hồ sơ và kiểm tra lại những thông tin tưởng như đã hoàn tất. Một thay đổi nhỏ trong cách trình bày có thể tạo khác biệt lớn.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đứng trước một lựa chọn đã xuất hiện từ khá lâu nhưng vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. Đó có thể là việc chuyển môi trường làm việc, nhận một lời mời hợp tác, bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết thúc điều không còn phù hợp.

Bạn dành nhiều thời gian để cân nhắc vì sợ lựa chọn của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, việc cố làm hài lòng tất cả đôi khi lại khiến chính bạn trở thành người chịu nhiều áp lực nhất.

Về chuyện tình cảm, nếu giữa bạn và đối phương đang tồn tại một khúc mắc, hãy chọn thời điểm cả hai bình tĩnh để nói chuyện thay vì tiếp tục im lặng. Có những hiểu lầm chỉ kéo dài vì không ai chịu mở lời trước.

Bọ Cạp

Tuần này, Bọ Cạp dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều hơn nói. Bạn có thể phát hiện một điều khiến mình băn khoăn nhưng lại chọn cách im lặng để quan sát thêm. Dù sự thận trọng giúp bạn tránh được những quyết định vội vàng, việc giữ mọi cảm xúc cho riêng mình cũng có thể khiến khoảng cách với người khác ngày càng lớn.

Trong công việc, hãy cẩn thận với việc tự ôm quá nhiều trách nhiệm chỉ vì chưa thật sự tin tưởng người khác. Nếu biết phân chia công việc hợp lý, bạn sẽ có thêm thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ cần chuyên môn của mình.

Về tài chính, tuần này phù hợp để Bọ Cạp xem lại những khoản chi định kỳ hoặc các kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Một vài điều chỉnh nhỏ ngay lúc này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong những tháng tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo