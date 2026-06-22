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Horoscope 22/6 - 28/6: Cự Giải hướng về gia đình, Bạch Dương nắm thế chủ động

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
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HHTO - Cơ hội bứt phá sự nghiệp gõ cửa, hội cung Lửa và Đất chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn mưa tài lộc cùng những bước tiến vượt bậc.

Bạch Dương

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Tuần này, tinh thần chiến binh của Bạch Dương được đẩy lên mức cao nhất. Bạn tràn đầy năng lượng và sự quyết đoán để giải quyết những nhiệm vụ khó tích tụ từ tuần trước. Trong môi trường học tập và làm việc, sự chủ động sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên hoặc thầy cô. Những ý tưởng sáng tạo đột phá của bạn không chỉ được công nhận mà còn có khả năng cao được đưa vào thực hiện ngay lập tức.

Về mặt tài chính, tài lộc đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt nhờ vào một vài khoản thu hoạch ngoài dự kiến hoặc công việc tay trái. Chuyện tình cảm cũng vô cùng ngọt ngào khi các Bạch Dương độc thân có cơ hội gặp gỡ một đối tượng thú vị. Lời khuyên cho bạn tuần này là hãy tự tin thể hiện bản sắc cá nhân, vũ trụ đang đứng về phía bạn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu bước vào tuần mới với một tâm thế thong dong nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bạn bắt đầu nhận ra giá trị của việc thay đổi góc nhìn và sẵn sàng tiếp thu những kiến thức mới mẻ. Đây là thời gian lý tưởng để bạn tham gia vào một khóa học ngắn hạn hoặc tìm hiểu về một lĩnh vực đầu tư mà bản thân yêu thích bấy lâu nay.

Tình hình tài chính của bạn trong tuần này cực kỳ ổn định, thậm chí một số bạn còn nhận được những món quà bất ngờ hoặc cơ hội gia tăng thu nhập từ người thân. Trong tình cảm, sự thấu hiểu và biết lắng nghe giúp mối quan hệ của bạn và người ấy ngày càng khăng khít. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chăm sóc không gian sống để giữ cho tâm trạng luôn ở trạng thái tốt nhất.

Song Tử

Song Tử bước vào tuần mới với một bộ não hoạt động hết công suất và tràn ngập những ý tưởng độc đáo. Khả năng giao tiếp, ngôn từ sắc sảo giúp bạn dễ dàng làm chủ mọi cuộc đối thoại và thuyết phục người khác một cách mượt mà. Trong học tập hay công việc, bạn liên tục đưa ra những giải pháp đột phá, giúp cả đội nhóm vượt qua giai đoạn bế tắc.

Tình hình tài chính tuần này ở mức khá, tuy nhiên bạn cần kiềm chế sở thích mua sắm ngẫu hứng trên các sàn thương mại điện tử. Chuyện tình cảm của Song Tử tuần này cực kỳ rộn ràng với những lời mời tụ tập, hẹn hò từ hội bạn thân. Sự hài hước, duyên dáng của bạn chính là thỏi nam châm thu hút rất nhiều vệ tinh xung quanh, tăng cơ hội "thoát ế" lên mức tối đa.

Cự Giải

Tuần này, Cự Giải có xu hướng quay về bên trong để chăm sóc cho cảm xúc của chính mình cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nguồn năng lượng ấm áp từ những người thân yêu chính là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bạn giải tỏa toàn bộ áp lực tích tụ bấy lâu. Trong công việc, bạn chọn cách làm việc độc lập và đạt được những bước tiến âm thầm nhưng vô cùng vững chắc.

Phương diện tài chính của Cự Giải đón nhận nhiều tin vui, có thể là một khoản tiền thưởng hoặc sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ để thực hiện sở thích cá nhân. Chuyện tình cảm diễn tiến theo hướng nhẹ nhàng, bình yên. Những buổi tối cùng nấu ăn hoặc xem phim tại gia với người ấy sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và hạnh phúc trọn vẹn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#horoscope #Kim Ngưu #Bạch Dương #Song Tử #tài chính #tình cảm #tuần mới

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