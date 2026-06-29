Horoscope 29/6 - 5/7: Sư Tử tài chính khả quan, Xử Nữ nên nói điều thật lòng

HHTO - Nhiều cơ hội về sự nghiệp, tài chính và tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần đầu tiên của tháng 7, đặc biệt với những cung hoàng đạo biết chủ động nắm bắt thời cơ.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần này đánh dấu khoảng thời gian rực rỡ của Sư Tử khi nhiều cơ hội để thể hiện bản thân liên tiếp xuất hiện. Những chàng trai, cô gái thuộc cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự chú ý từ tập thể nhờ sự tự tin, quyết đoán và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Trong công việc, Sư Tử có khả năng được lựa chọn đại diện cho nhóm trình bày ý tưởng, tham gia các cuộc họp quan trọng hoặc đảm nhận nhiệm vụ có tính dẫn dắt. Đây là thời điểm thuận lợi để cung hoàng đạo này xây dựng hình ảnh cá nhân và tạo dấu ấn với cấp trên. Những ai làm trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo, giáo dục hoặc kinh doanh càng dễ có cơ hội tỏa sáng.

Tài chính duy trì ở trạng thái khả quan. Một vài khoản thu từ công việc phụ, dự án cá nhân hoặc hoạt động hợp tác có thể giúp nguồn thu nhập tăng lên đáng kể so với những tuần trước.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Tuần mới mang đến cho Xử Nữ cảm giác nhẹ nhõm khi nhiều công việc tồn đọng dần được giải quyết. Đây là giai đoạn để cung hoàng đạo này tập trung hoàn thiện các mục tiêu quan trọng trước khi bước vào những kế hoạch lớn hơn.

Trong công việc, sự cẩn trọng và khả năng sắp xếp khoa học giúp Xử Nữ xử lý hiệu quả những nhiệm vụ phức tạp. Một số hồ sơ, thủ tục hoặc dự án kéo dài trước đó có thể nhận được kết quả tích cực trong tuần này. Nếu đang chờ đợi phản hồi từ đối tác hoặc khách hàng, khả năng cao sẽ có tin vui.

Về tình cảm, Xử Nữ trở nên cởi mở hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Người độc thân có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị với người khiến mình có thiện cảm từ lâu. Các cặp đôi sẽ tìm thấy sự đồng điệu thông qua những cuộc chia sẻ chân thành.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Trong công việc, các mối quan hệ xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một lời giới thiệu, một cuộc hẹn hoặc một cuộc trò chuyện tình cờ có thể mở ra cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Những ai đang tìm kiếm môi trường làm việc mới cũng có nhiều khả năng nhận được thông tin hữu ích.

Tài chính ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thiên Bình có thể nhận được lời mời tham gia dự án mới hoặc tìm thấy hướng đi giúp cải thiện nguồn thu nhập. Việc mở rộng các mối quan hệ cũng gián tiếp tạo ra nhiều cơ hội tài chính trong tương lai.

Chuyện tình cảm là điểm sáng nổi bật nhất tuần. Người độc thân dễ nhận được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác nhau. Một cuộc gặp gỡ thông qua bạn bè hoặc sự kiện xã hội có thể trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ đáng mong đợi.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Trong công việc, chòm sao này có cơ hội tiếp cận các dự án mới hoặc những nhiệm vụ giúp nâng cao vị thế của mình. Sự tập trung và quyết tâm giúp Bọ Cạp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, đồng thời nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên.

Tài chính là lĩnh vực đáng mong đợi nhất trong tuần. Một khoản tiền từ dự án cũ, hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ hội hợp tác mới có thể xuất hiện. Những ai đang kinh doanh cũng có khả năng đón nhận lượng khách hàng tăng trưởng tích cực.

Về tình cảm, Bọ Cạp trở nên cởi mở và dễ chia sẻ cảm xúc hơn thường lệ. Người độc thân có cơ hội gặp được người mang đến cảm giác an toàn và tin tưởng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo