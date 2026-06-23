Chọn một vị kem yêu thích: Hé lộ điều bất ngờ đang chờ bạn trong 7 ngày tới

HHTO - Hãy chọn một cây kem giải nhiệt bạn yêu thích nhất để vũ trụ gửi tặng một "viên đá may mắn" cho hành trình sắp tới nhé!

A: KEM DÂU TÂY

Nếu bạn bị thu hút bởi cây kem dâu màu hồng ngọt ngào này, vũ trụ bật mí rằng tuần mới của bạn sẽ ngập tràn những tương tác siêu đáng yêu. Khoảng thời gian trống trải của mùa hè sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi những cuộc gọi tám chuyện xuyên đêm với hội bạn thân, hoặc những buổi hẹn hò trà chanh vỉa hè "alo là có mặt".

Với những trái tim còn cô đơn, kem dâu mang đến tín hiệu "bật đèn xanh" cực mạnh từ một vệ tinh ẩn danh nào đó. Người ấy có thể sẽ chủ động nhắn tin, thả tim story hoặc rủ bạn đi chơi vào cuối tuần. Hãy cứ mở lòng, diện những bộ cánh rực rỡ nhất và đón nhận nguồn năng lượng ngọt ngào này nhé!

Chỉ số may mắn: 90%

Màu sắc tăng năng lượng: Hồng pastel, trắng kem.

B: KEM BẠC HÀ SÔ-CÔ-LA

Lựa chọn cây kem bạc hà mát lạnh chứng tỏ bạn là một người có cá tính và luôn tìm kiếm sự đổi mới. Vũ trụ gửi đến bạn lời khen ngợi vì tinh thần học hỏi không ngừng ngay cả khi đang nghỉ hè. Trong 7 ngày tới, bộ não của bạn sẽ hoạt động cực kỳ năng suất, liên tục nảy ra những ý tưởng độc lạ cho các kế hoạch cá nhân hoặc các dự án đang dang dở.

Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt đầu một thói quen mới hoặc thử sức với một tài lẻ độc đáo như làm nến thơm, vẽ tranh hay tập tành làm podcast. Khả năng tập trung cao sẽ giúp bạn hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra và nhận được sự công nhận từ mọi người xung quanh.

Chỉ số may mắn: 85%

Màu sắc tăng năng lượng: Xanh bạc hà, xanh dương.

C: KEM CẦU VỒNG

Cây kem trái cây rực rỡ sắc màu chính là biểu tượng của sự may mắn toàn diện về mặt tài chính và trải nghiệm. Nếu chọn cây kem này, chuẩn bị tinh thần đón nhận một vài "khoản thu hoạch" bất ngờ nhé! Đó có thể là tiền tiêu vặt được bố mẹ thưởng thêm vì ngoan ngoãn, hoặc một khoản tiền từ công việc part-time mùa hè "ting ting" về tài khoản.

Không dừng lại ở đó, tuần này còn mang đến cho bạn những cơ hội dịch chuyển cực kỳ lý tưởng. Một lời rủ đi du lịch xa cùng gia đình hoặc một chuyến đi phượt ngắn ngày với hội bạn thân sẽ bất ngờ xuất hiện. Đừng chần chừ, hãy chuẩn bị hành lý và máy ảnh để bắt trọn những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất.

Chỉ số may mắn: 95%

Màu sắc tăng năng lượng: Vàng chanh, cam rực rỡ.

D: KEM PHỦ SÔ-CÔ-LA

Nếu cây kem sô-cô-la hạt dẻ cổ điển là chân ái của bạn, vũ trụ nhắn nhủ rằng đã đến lúc bạn cần bấm nút "Tạm dừng" để chăm sóc cho chính mình. Sau một thời gian dài quay cuồng với thi cử và các mối quan hệ xã hội, tuần này là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn quay về với không gian yên tĩnh của riêng mình.

Hãy cho phép bản thân được lười biếng một chút: ngủ nướng đến trưa, cày một bộ phim bộ yêu thích, dọn dẹp lại phòng ngủ hoặc đọc một cuốn sách hay. Việc "F5" lại không gian sống và thanh lọc tâm trí sẽ giúp bạn sạc đầy 100% năng lượng, rũ bỏ mọi mệt mỏi để sẵn sàng cho những hành trình mới của mùa hè.

Chỉ số may mắn: 80%

Màu sắc tăng năng lượng: Nâu ấm, be sữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo