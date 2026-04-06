Horoscope 6/4 - 12/4: Nhân Mã dễ lệch hướng, Ma Kết đứng trước bài toán khó

HHTO - Tuần này, nhóm cung cuối vòng hoàng đạo không thiếu cơ hội, nhưng vấn đề nằm ở cách kiểm soát nhịp độ. Đi nhanh chưa chắc đã hiệu quả, đi đúng mới là yếu tố quyết định.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã bước vào tuần với rất nhiều ý tưởng, nhưng vấn đề là bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Đầu tuần có thể xuất hiện một cơ hội mới trong công việc hoặc một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng nếu không xác định rõ ưu tiên, bạn dễ rơi vào trạng thái “cái gì cũng muốn làm”. Điều này khiến tiến độ chung bị chậm lại, dù bạn không hề thiếu năng lượng.

Với học tập, đây là tuần cần chọn lọc. Nếu tiếp tục học lan man, bạn sẽ không đạt được kết quả rõ rệt. Một môn hoặc một kỹ năng cụ thể nên được ưu tiên. Trong tình cảm, Nhân Mã có xu hướng thay đổi cảm xúc khá nhanh, khiến đối phương khó theo kịp.



Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết có một tuần mà áp lực không đến từ công việc mới, mà từ chính những việc đang dang dở. Bạn có thể cảm thấy mọi thứ dồn lại cùng lúc, buộc phải xử lý liên tục mà không có nhiều thời gian nghỉ. Điểm tích cực là bạn đủ khả năng kiểm soát, nhưng nếu không sắp xếp thứ tự ưu tiên, tình trạng quá tải sẽ xuất hiện vào giữa tuần.

Với học tập, Ma Kết vẫn giữ được phong độ nhờ kỷ luật, nhưng cần linh hoạt hơn khi gặp nội dung khó. Đừng cố giải quyết mọi thứ theo một cách duy nhất. Trong tình cảm, bạn có xu hướng ít chia sẻ, dễ khiến đối phương cảm thấy xa cách.



Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình bước vào tuần với mong muốn thay đổi một điều gì đó trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Có thể bạn cảm thấy cách làm hiện tại không còn phù hợp và muốn thử hướng đi mới. Tuy nhiên, vấn đề là bạn chưa thực sự chuẩn bị đủ để chuyển đổi ngay lập tức. Nếu hành động vội vàng, rủi ro khá cao.

Trong công việc, Bảo Bình nên thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi mở rộng. Với học tập, việc đổi phương pháp học có thể mang lại hiệu quả nếu bạn kiên trì theo đuổi. Sức khỏe ổn định, nhưng tinh thần dễ dao động nếu bạn suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Tuần này, thay đổi là cần thiết, nhưng phải đi từng bước thay vì “lật bàn” toàn bộ.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có một tuần khá nhạy cảm, đặc biệt là trong môi trường có nhiều áp lực hoặc cạnh tranh. Bạn dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc xung quanh, dẫn đến việc mất tập trung khi làm việc. Một tình huống nhỏ cũng có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

Trong công việc, Song Ngư cần bám sát kế hoạch thay vì làm theo cảm hứng. Với học tập, việc chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định, tránh kiệt sức giữa chừng. Sức khỏe nhìn chung ổn, nhưng tinh thần cần được chăm sóc nhiều hơn. Việc nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với thông tin tiêu cực sẽ giúp bạn cải thiện trạng thái.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo