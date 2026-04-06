Horoscope 6/4 - 12/4: Sư Tử chạm ngưỡng áp lực, Bọ Cạp lật ngược thế cờ

HHTO - Tuần này không còn là cuộc chơi của sự ổn định, mà là lúc nhóm cung giữa vòng hoàng đạo phải điều chỉnh cách hành động khi áp lực và cơ hội xuất hiện cùng lúc.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử bước vào tuần với một tình huống khá rõ: càng cố kiểm soát, mọi thứ càng dễ lệch hướng. Trong công việc, bạn có thể đang gánh nhiều trách nhiệm hơn bình thường, hoặc bị kỳ vọng phải dẫn dắt một nhóm. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở năng lực mà ở cách bạn phân bổ nguồn lực. Nếu ôm đồm quá nhiều, Sư Tử dễ rơi vào trạng thái quá tải giữa tuần.

Với học tập, đây là lúc bạn cần tập trung vào những nội dung cốt lõi thay vì cố gắng “học hết”. Một bài kiểm tra hoặc deadline có thể đến bất ngờ, yêu cầu sự chuẩn bị thực chất. Tình cảm không quá nổi bật, nhưng dễ xảy ra va chạm nhỏ nếu bạn áp đặt suy nghĩ. Tuần này, biết buông đúng lúc sẽ giúp Sư Tử giữ được phong độ.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có một tuần mà mọi thứ tưởng như đang đúng hướng, nhưng lại xuất hiện một chi tiết nhỏ làm lệch toàn bộ kế hoạch. Trong công việc, bạn có thể phát hiện sai sót hoặc phải sửa lại một phần đã hoàn thành. Điều này gây khó chịu, nhưng lại là cơ hội để nâng chất lượng tổng thể nếu xử lý kịp thời.

Với học tập, đây không phải là tuần để chạy theo tốc độ. Xử Nữ cần học chắc từng phần, nếu không sẽ dễ “hổng” kiến thức về sau. Trong tình cảm, sự im lặng hoặc thiếu phản hồi có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.



Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình bước vào tuần với một lựa chọn không thể trì hoãn. Có thể là công việc, hướng đi học tập hoặc một quyết định cá nhân, nhưng điểm chung là bạn không thể tiếp tục “cân nhắc thêm”. Nếu chần chừ, cơ hội sẽ trôi qua hoặc bị người khác thay thế.

Trong công việc, bạn vẫn giữ được lợi thế về giao tiếp, nhưng cần dứt khoát hơn trong hành động. Với học tập, việc xác định rõ mục tiêu sẽ giúp bạn tránh bị phân tán. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện rõ ràng sẽ giúp tháo gỡ hiểu lầm.



Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần khá thú vị khi tình huống tưởng chừng bất lợi lại trở thành cơ hội. Trong công việc, bạn có thể được giao một nhiệm vụ khó hoặc rơi vào thế bị động ban đầu. Tuy nhiên, với cách tiếp cận chiến lược, chòm sao này có khả năng xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình.

Với học tập, đây là tuần phù hợp để đào sâu một vấn đề cụ thể thay vì học lan rộng. Kết quả có thể chưa thấy ngay, nhưng sẽ tạo nền tảng vững. Tình cảm không có biến động lớn, nhưng bạn nên chia sẻ nhiều hơn để tránh khoảng cách.



