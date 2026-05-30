Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc làm mới bản hit "Tôi Không Còn Viết Tình Ca"

HHTO - Gần một thập kỷ đứng sau nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền giới thiệu tuyển chọn “Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad” như một dự án nhìn lại hành trình sáng tác của mình.

Với playlist lần này, người nghe có thể thưởng thức "kho bài hit" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền như một câu chuyện liền mạch về mặt cảm xúc: Giữa Đại Lộ Đông Tây, Thành Phố Phía Đông, Kho Báu, Miền Mộng Mị, Mưa Tháng Sáu, Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá, Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, Ex's Hate Me (Part 2), Người Ta Có Thương Mình Đâu, Tôi Không Còn Viết Tình Ca, Chưa Quên Người Yêu Cũ, Một Ngàn Nỗi Đau, Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác và Sài Gòn Đau Lòng Quá.

Dự án được xây dựng như một “lát cắt” về thế giới âm nhạc của Hứa Kim Tuyền, nơi các bài hát kết nối với nhau bằng màu sắc cảm xúc và tinh thần thị giác xuyên suốt. Các ca khúc trải dài từ Pop, Ballad đến R&B, phản ánh những chủ đề quen thuộc trong âm nhạc của nam nhạc sĩ như tình yêu, cô đơn, ký ức và cảm xúc đô thị của người trẻ.

Về mặt hình ảnh, playlist theo chân một chàng trai trong nhịp sống thường nhật của thành phố: Bắt đầu từ không gian riêng tư trong căn phòng vào buổi sáng, bước ra đường phố, ngồi trên chuyến tàu giữa dòng người qua lại rồi tiếp tục di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong đô thị. Mạch hình ảnh này được triển khai theo hướng tối giản, sử dụng nhiều khoảng lặng, ánh sáng tự nhiên và gam màu trung tính.

Tâm điểm của dự án là Tôi Không Còn Viết Tình Ca phiên bản R&B do Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Ca khúc trước đó đã được biết đến qua phiên bản vocalist với sự tham gia của Tóc Tiên, Mỹ Linh, Ái Phương và Dương Hoàng Yến trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Trong lần làm mới này, chất giọng dày cùng cách xử lý vocal mềm và có độ lơi nhịp đặc trưng của Lâm Bảo Ngọc mang đến cho ca khúc tính tự sự và gần gũi hơn.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết:

“Version lần này do Lâm Bảo Ngọc thể hiện thực chất chính là bản demo đầu tiên của ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Ban đầu mình cũng suy nghĩ về việc giữ lại bản gốc hay thu âm một phiên bản mới và cuối cùng mình đã chọn vế 2.

Lý do đầu tiên là mỗi playlist mình sẽ cố gắng "trộn" một vài bản thu âm lại với một tinh thần khác để sản phẩm đa dạng hơn. Phần vì Tuyền cũng muốn nhân cơ hội này để thử xem, liệu những ý tưởng sản xuất mới của mình khi kết hợp với những giọng ca khác nhau sẽ tạo nên những "chemistry" như thế nào.

Với Tuyền, bản live của các Chị Đẹp giống như một tác phẩm đã đạt đến sự toàn vẹn, lấp lánh. Còn phiên bản này của Lâm Bảo Ngọc lại giữ lại trọn vẹn những mảnh vỡ nguyên bản của thuở ban đầu - nhiều tổn thương hơn, nhưng cũng chân thật và lặng lẽ hơn”.

Với Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad, Hứa Kim Tuyền xem đây như một trong những cột mốc nhìn lại hành trình sáng tác từ năm 2016 đến nay, đồng thời mở ra giai đoạn mới với nhiều dự án được đầu tư quy mô và có tính kết nối hơn.