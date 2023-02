Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản ChatGPT tại Việt Nam

HHT - Chat GPT - một công cụ AI đang bắt đầu tạo cơn sốt toàn cầu. Đây được coi là sự "thách thức" đối với công cụ tìm kiếm của Google, vì nó có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi mà người dùng đưa ra, bất kể ở lĩnh vực gì. Bên cạnh đó, Chat GPT còn có thể làm thơ, soạn nhạc, viết thư, thiết kế và thậm chí là… sửa lỗi lập trình.

Điều kiện cần có

Do hiện tại ChatGPT chưa cho phép đăng ký trực tiếp từ Việt Nam. Sau khi tạo tài khoản xong thì có thể dùng IP Việt Nam để sử dụng.

- Cần có sẵn trình duyệt Opera: Opera có tích hợp sẵn VPN, giúp đổi IP sang nước khác ngoài Việt Nam.

- Nếu sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc, người dùng có thể cài tiện ích đổi IP qua cửa hàng Chrome.

- Tạo tài khoản ở trang web: https://www.smsredux.com/, đây là dịch vụ cho thuê số điện thoại để nhận mã PIN kích hoạt tài khoản khi cần thiết (do thuê bao Việt Nam +84xxxx chưa được hỗ trợ). Bạn sẽ cần nạp tiền vào tài khoản (click vào góc phải).

Các bước thực hiện

- Mở trình duyệt Opera.

- Nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> Chọn Enable in Setting phần VPN.

- Nhấn vào VPN → Nhấn vào biểu tượng Nút nguồn để kích hoạt VPN.

- Tiếp theo, cần kiểm tra các số điện thoại tại các nước được Open AI hỗ trợ. Danh sách các nước được cập nhật thường xuyên tại TẠI ĐÂY.

- Truy cập website https://whatismyipaddress.com để kiểm tra xem địa chỉ IP đã được đổi sang nước được hỗ trợ hay chưa. Nếu chưa được chuyển sang nước được Open AI hỗ trợ, hãy click vào chữ VPN trên thanh địa chỉ của Opera và chọn sang vị trí khác.

- Truy cập website http://chat.openai.com và thực hiện đăng ký bình thường. Đến bước yêu cầu nhập số điện thoại để nhận PIN thì truy cập website https://www.smsredux.com/. Click tiếp vào Quick Start và tìm kiếm "OpenAI/ ChatGPT". Click vào đó để nhận số điện thoại.

- Sau các bước trên, khách hàng có thể thử nghiệm ChatGPT bình thường. Đây là giao diện khi đăng nhập thành công. Bạn có thể tạo nhiều cuộc hội thoại khác nhau với ChatGPT.

Lưu ý

- Khi quá tải, website có thể hiện lỗi ChatGPT is at capacity right now.

- Bạn nhấn vào dòng Get notified when we're back... và đăng nhập email. Sau đó ấn Submit.

- Sau đó, bạn vào lại https://chat.openai.com và cửa sổ đăng nhập xuất hiện trở lại.