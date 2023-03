Hương Giang đáp trả tin đồn dàn dựng kịch bản vụ Huỳnh My đối đầu Á hậu Quỳnh Châu

HHT - Mới đây, màn tranh cãi giữa thí sinh Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu trong chương trình Miss International Queen Vietnam 2023 khiến netizen dậy sóng. Đáp trả nghi vấn "dàn dựng kịch bản", Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã chính thức lên tiếng.

Trong tập 3 của chương trình Miss International Queen Vietnam 2023, phần đối đầu căng thẳng giữa thí sinh Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu trong vòng loại đã làm dậy sóng khán giả trên các trang mạng xã hội. Sự việc này được Hương Giang đánh giá là rất "kinh khủng", còn Chế Nguyễn Quỳnh Châu thừa nhận "không thể chấp nhận được".

Sau khi tập 3 kết thúc, Hương Giang bị netizen chỉ trích vì cho rằng cô đang “đổ thêm dầu vào lửa” cũng như nghi vấn có sự sắp đặt theo kịch bản. Nguyên nhân là do trên fanpage của Hương Giang liên tục đăng những khoảnh khắc gây tranh cãi của Huỳnh My khiến người hâm mộ khó hiểu.

Mới đây, trên sóng livestream, khi được hỏi: "Chị nghĩ sao về Huỳnh My?". Hương Giang thoải mái chia sẻ: "Đâu có nghĩ gì đâu. Mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cách hành xử của mình". Nói về tin đồn sắp đặt Huỳnh My đối đầu với Quỳnh Châu, nàng hậu cho biết: "Nhiều người bảo là có phải là BTC sắp xếp kịch bản không? Mọi người thử nghĩ đi, ai cũng có một cá thể riêng biệt đúng không? Người ta làm việc gì ra cũng phải suy nghĩ đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Đâu phải mình bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm vậy".

Trước đó, ngay sau khi tập 3 kết thúc, Hương Giang cũng thẳng thắn đáp trả hành động quá đáng của Huỳnh My: "Chị không cần thi quốc tế vẫn có quyền loại cưng. Thank you, next".

Miss International Queen Vietnam 2023 hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi dàn thí sinh có nhiều gương mặt nổi bật, được đánh giá cao. Bên cạnh những phần thi hấp dẫn thì những drama ngoài lề của các thí sinh cũng là đề tài gây xôn xao cõi mạng.