Hương Tràm dính "bão phẫn nộ" vì nhận giải Cống Hiến 2026, nguồn cơn do đâu?

HHTO - Chiến thắng của Hương Tràm tại lễ trao giải Cống hiến 2026 nhận về nhiều phẫn nộ nhưng vẫn có nhiều dân mạng bảo vệ cô.

Đêm trao giải Cống hiến 2026 vừa khép lại tại Hà Nội vào tối 15/4, nhưng làn sóng tranh cãi lại đang bắt đầu xuất hiện. Nhận giải tại hạng mục "Album của năm" cho sản phẩm Phao Cứu Sinh, Hương Tràm lại đang phải đối mặt với phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Hương Tràm nhận giải Cống hiến 2026.

Ngay sau khi kết quả được công bố, trang cá nhân của Hương Tràm đã trở thành tâm điểm của "bão phẫn nộ". Sau một đêm, bài viết về giải thưởng Cống Hiến của cô thu về hơn 18 nghìn lượt "thả phẫn nộ", chiếm tỷ lệ hơn 1 nửa so với lượt "thả tim" (hơn 26K). Một số dân mạng đặt nghi vấn lượt tương tác đang bị "buff ảo" nhưng rất khó xác thực vì hiện tại, tài khoản của Hương Tràm đã chặn chế độ xem cụ thể người tương tác.

Trước đó, nhiều cư dân mạng thắc mắc về sự chênh lệch giữa điểm số bình chọn và độ phủ sóng thực tế của album Phao Cứu Sinh. Được Hương Tràm tung ra vào tháng 12/2025, Phao Cứu Sinh không có độ phủ sóng cao như các đối thủ cùng hạng mục như Giữa Một Vạn Người của Phùng Khánh Linh hay Made In Vietnam của DTAP. Trên Spotify, sản phẩm này không có lượt nghe nhiều bằng các đối thủ. Ca khúc được đón nhận nhất - Ước Anh Nhiều Nỗi Buồn đạt con số hơn 1,1 triệu.

Trong khi đó, album Giữa Một Vạn Người có nhiều ca khúc đạt 6 - 7 triệu lượt nghe, đưa số lượng người nghe mỗi tháng của Phùng Khánh Linh lên mức 1,3 triệu, cao gấp 6 lần Hương Tràm. Giữa Một Vạn Người cũng là album được khán giả đánh giá cao hơn về chất lượng, tầm nhìn nghệ thuật.

Trước đó, Phao Cứu Sinh cũng hoàn toàn vắng mặt khỏi bảng đề cử của các giải thưởng âm nhạc khác, tiêu biểu như Làn Sóng Xanh. Trong khi đó, Made In Vietnam đã giành giải tại Làn Sóng Xanh, còn Giữa Một Vạn Người cũng được vinh danh bởi PIPA - Producer Inside Picks & Awards 2025 đến từ người trong ngành.

Hương Tràm vươn lên dẫn đầu bình chọn trước Phùng Khánh Linh. Nguồn: FC Hương Tràm TP.HCM.

Giữa Một Vạn Người tiếp tục hụt giải dù được đánh giá cao về chuyên môn.

Ở giai đoạn nước rút, Hương Tràm có cú "lật kèo" ngoạn mục với 727.654 điểm, bỏ xa đối thủ nặng ký nhất là Phùng Khánh Linh chỉ với 232.381 điểm. Điều gây nên tranh cãi là nghi ngờ số bình chọn vào đợt cuối dành cho Phao Cứu Sinh bị nghi có sự can thiệp của bot (tài khoản ảo). Netizen cho rằng chiến thắng của Hương Tràm không thuyết phục vì thiếu minh bạch.



Đáp lại làn sóng chỉ trích nhắm vào Hương Tràm, không ít fan và dân mạng cho rằng hành vi "bão phẫn nộ" là kém duyên. Nữ ca sĩ đã nỗ lực để sáng tạo album và xứng đáng được công nhận. Cơ chế chấm giải "Album của năm" tại Cống Hiến 2026 được tính dựa trên 50% điểm từ Hội đồng bầu chọn và 50% từ bình chọn công khai. Nếu ai có nghi ngờ hay tranh cãi, thì nên phản ánh đến ban tổ chức, không nên đổ dồn về phía nghệ sĩ.