Huỳnh Lập tham gia ATVNCG 2026, Gai Con đồng loạt réo tên Duy Khánh trở lại

HHTO - Sau khi Huỳnh Lập xác nhận tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khán giả lập tức gọi tên một "cây hài" khác được mong chờ tái xuất - Duy Khánh. Màn hội ngộ của cặp bạn thân đình đám được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho chương trình năm nay.

Ngay khi ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 công bố Huỳnh Lập là một trong những Anh tài, mạng xã hội đã "rần rần" bởi loạt bình luận hài hước từ khán giả. Nhiều người đùa rằng: "Chắc Chông Gai sẽ biến thành Cười Xuyên Việt khi có ổng", "Cái miệng ảnh được mở khóa rồi"... Với phong cách hoạt ngôn, duyên dáng cùng khả năng tạo "mảng miếng" tự nhiên, Huỳnh Lập được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố mang lại nhiều tiếng cười cho ATVNCG 2026.

"Huỳnh Lập Lờ" được Gai Con dự đoán là một nhân tố thú vị trong chương trình năm nay. Ảnh: ATVNCG.

Bên cạnh đó, khán giả cũng mong chờ màn tái xuất của Duy Khánh - Anh tài khóa 2024 từng ghi dấu bởi sự hoạt bát, "lầy lội" nhưng cũng rất cảm xúc trong hành trình trước đó. Sự kỳ vọng càng tăng sau "lễ tốt nghiệp" tại concert Gai Home hồi tháng 4, khi Duy Khánh nằm trong nhóm nghệ sĩ không nhận mũ tốt nghiệp ở sân khấu cuối chương trình. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán rằng nam diễn viên có thể sẽ trở lại ở khóa 2026 dù ê-kíp chưa chính thức xác nhận.

Nếu điều đó trở thành sự thật, đây có thể là một trong những màn hội ngộ được chờ đợi nhất của ATVNCG 2026. Bởi ngoài đời, Duy Khánh và Huỳnh Lập vốn là cặp anh em thân thiết, gắn bó từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Cả hai từng hoạt động chung dưới "mái nhà" DamTV - cái nôi tạo nên nhiều gương mặt trẻ nổi bật của V-Biz. Từ thời còn chập chững làm nghề, họ đã đồng hành trong nhiều sản phẩm hài, sitcom và web-drama, dần tạo dựng dấu ấn riêng nhờ lối diễn ăn ý cùng màu sắc hài duyên dáng, gần gũi.

Cả hai đã đồng hành với nhau trong nhiều video hài ăn khách. Nguồn: Duy Khánh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các dự án. Khán giả từng rất yêu thích sự kết hợp của bộ đôi qua các sản phẩm như Cậu Út Cậu Con Cúc, Tiệm Tóc Bất Ổn, Tắt Tiếng hay series Bà 5 Bống.

Mỗi lần đứng chung khung hình, Huỳnh Lập và Duy Khánh gần như không cần thể hiện quá nhiều nhưng vẫn tạo ra những màn đối đáp tự nhiên, "quăng miếng" liên tục khiến người xem bật cười. Chính vì vậy, nhiều Gai Con cho rằng nếu cả hai cùng xuất hiện trong ATVNCG thì chương trình sẽ có thêm một "cặp bài trùng" đáng mong đợi.