ATVNCG 2026 tung hồ sơ 5 "Anh tài" tiếp theo: Will nhận được nhiều kỳ vọng

HHTO - Will, Toki Thành Thỏ, K.O cùng Thơm và Thỏ là những "Anh tài" mới nhất gia nhập Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Tối 15/5, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 tiếp tục công bố thêm 5 "Anh tài" nhập học niên khóa năm nay gồm Will (365daband), Toki Thành Thỏ, K.O (Uni5) cùng hai thành viên Da LAB là Thơm và Thỏ. Đội hình lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ loạt gương mặt trong nhiều nhóm nhạc nam đình đám của V-Pop.

Trong số đó, Will là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Bước ra từ 365daband - một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất V-Pop, nam nghệ sĩ đã gây ấn tượng ở nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất. Anh sở hữu loạt ca khúc quen thuộc như Nơi Ta Chờ Em, Tận Cùng Nỗi Nhớ và ghi điểm với vai diễn trong Em Chưa 18. Will còn được yêu mến nhờ tính cách hoạt ngôn hài hước. Nhiều khán giả kỳ vọng những màn tung hứng giữa anh với các "cây hài" như Huỳnh Lập hay Mew Amazing sẽ trở thành điểm nhấn thú vị của ATVNCG năm nay.

Sự xuất hiện của hai thành viên Da LAB là Thơm và Thỏ cũng mang đến màu sắc đặc biệt cho đội hình dàn "Anh tài" 2026. Sau gần 20 năm hoạt động cùng Da LAB qua các bản hit như Một Nhà, Thanh Xuân, nghệ sĩ Thỏ cho biết anh muốn thử sức với hình ảnh độc lập thay vì hoạt động theo mô hình nhóm quen thuộc trước đây.

Trong khi đó, Thơm gây bất ngờ khi lần đầu tham gia một gameshow truyền hình sau nhiều năm làm nghề. Nam nghệ sĩ được xem là một trong những gương mặt tiên phong đưa reggae đến gần hơn với khán giả Việt, sở hữu chất giọng tự sự đặc trưng cùng màu sắc âm nhạc rất riêng.

Hai "Anh tài" Thơm và Thỏ được các Gai Con dự đoán là các "máy nói" trong chương trình.

Một cái tên khác nhận về nhiều sự quan tâm là "Anh tài" Toki Thành Thỏ. Sau gần 8 năm vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật, cựu trưởng nhóm Uni5 quyết định chọn ATVNCG làm cột mốc tái xuất. Trong giai đoạn 2016 - 2018, Toki từng là gương mặt nổi bật của thế hệ boyband mới với hình ảnh cá tính và khả năng trình diễn nổi bật.

Đồng hành cùng anh là K.O - thành viên đời đầu của Uni5. Nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung nhờ khả năng hát, rap và vũ đạo toàn diện. Ngoài âm nhạc, K.O cũng từng tham gia diễn xuất trong một số dự án web-drama và sở hữu lượng người hâm mộ ổn định sau nhiều năm hoạt động.

Trước đó, chương trình đã công bố 15 "Anh tài" đầu tiên gồm: Đại Nghĩa, Dũng DT, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Mew Amazing, Thái Lê Minh Hiếu, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob. Quy tụ dàn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, ATVNCG 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những màn kết hợp đa màu sắc.