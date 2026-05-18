ATVNCG 2026: Dàn "Anh tài" vừa nhập học đã "ồn" với từ khóa "trại rắn Đồng Tâm"

HHTO - Dù Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chưa lên sóng, dàn "Anh tài" và cộng đồng Gai Con đã tạo ra hàng loạt meme khiến mạng xã hội liên tục náo nhiệt những ngày qua.

Sau khi 20 "Anh tài" đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 được công bố, không khí trên mạng xã hội nhanh chóng nóng lên bởi loạt màn tung hứng, tương tác hài hước giữa các nghệ sĩ. Trong đó, cụm từ "trại rắn Đồng Tâm" bất ngờ trở thành từ khóa viral được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng Gai Con.

Nguồn gốc của cụm từ "trại rắn Đồng Tâm" bắt đầu từ livestream của "Anh tài" khóa 2024 Neko Lê. Khi nhắc về môi trường của chương trình, nam đạo diễn hài hước ví von: "Môi trường ATVNCG là 1 mét vuông 10 kẻ địch, trại rắn Đồng Tâm cũng không có cửa".

Bài hát "giả trân" của Mew Amazing dành tặng khóa 2026 khiến Gai Con cười nghiêng ngả. Nguồn: @mewamazing.

Từ một câu đùa ngẫu hứng, "trại rắn Đồng Tâm" nhanh chóng trở thành cái tên mới của khóa 2026. Hàng loạt "Anh tài" bắt đầu tự nhận mình là "đồng môn trại rắn", liên tục quăng miếng trên mạng xã hội khiến khán giả thích thú. NSƯT Đại Nghĩa hài hước viết: "Chuẩn bị nhập học rồi các bạn thân iu ơi. Chúng ta sẽ là bạn Đồng học, Đồng niên và Đồng tâm nhé". Trong khi đó, Mew Amazing tranh thủ góp vui: "Sáng đặt xe tới trại rắn Đồng Tâm, anh tài hỏi em đi mua nuôi hả em nói dạ không em đi họp lớp".

Không khó hiểu khi cụm từ này nhanh chóng trở thành meme nội bộ của ATVNCG 2026. Thời gian gần đây, "rắn" là một cách nói viral của giới trẻ để chỉ những người có tính cách thao túng tâm lý hoặc thường xuyên "đâm sau lưng". Thay vì dùng những từ nặng nề như "toxic" hay "độc hại", Gen Z biến tấu thành hình ảnh vừa hài hước vừa thâm thúy, mang tính trêu chọc nhiều hơn công kích.

Sau thành công của khóa 2024 cùng chuỗi concert kéo dài suốt hai năm, ATVNCG 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người tin rằng khi chương trình lên sóng vào tháng 6 tới, những màn tương tác giữa các Anh tài sẽ còn "ồn" hơn nữa.