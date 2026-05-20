Sơn Tùng M-TP trở lại đầy bí ẩn: Tung 28 giây teaser, netizen thi nhau "giải mã"

Mới đây, giữa lúc đường đua Vpop đang bước vào giai đoạn sôi động nhất với hàng loạt nghệ sĩ rục rịch comeback thời gian tới, Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh sức nóng khi chính thức tung teaser Come My Way sau nhiều ngày “thả manh mối” bằng chiếc poster bí ẩn. Chỉ với vỏn vẹn 28 giây, đoạn teaser đã nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ thảo luận, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan leo top trending chỉ trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, teaser của nam ca sĩ ghi nhận hơn 667 nghìn lượt xem sau sáu tiếng đăng tải.

Khác với xu hướng “đánh úp” khán giả bằng những đoạn hook bắt tai hay phân cảnh dễ viral ngay từ teaser như nhiều nghệ sĩ hiện nay để thu hút khán giả, Sơn Tùng M-TP lần này lại chọn cách tiếp cận chậm hơn nhưng giàu tính "kích ngòi" cảm xúc.

Come My Way không cố phô diễn âm nhạc ngay lập tức mà tập trung tạo cảm giác tò mò bằng hình ảnh, không khí và các biểu tượng thị giác xuyên suốt từng giây, tạo nên sự tò mò về màu sắc mà Sơn Tùng sắp mang đến.

Điều này tiếp tục cho thấy độ nhận diện và sức lan tỏa đặc biệt của thương hiệu “M-TP”.

Nếu ở những MV trước, Sơn Tùng M-TP thường gắn với nguồn năng lượng tươi sáng, trẻ trung trong các sản phẩm như Có Chắc Yêu Là Đây, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay mang màu sắc hoài niệm, day dứt như Chúng Ta Của Hiện Tại, thì lần trở lại này nam ca sĩ lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. ​ Màu sắc ca khúc lần này khác với phong cách định hình trước đó. ​ Toàn bộ teaser phủ một chất liệu đậm tính điện ảnh, bí ẩn và có phần siêu thực. Không còn những gam màu rực rỡ quen thuộc, Come My Way đưa người xem bước vào không gian sương khói, cổ kính như đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn.

Đặc biệt, hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ vô cảm xuất hiện xuyên suốt chiến dịch quảng bá - từ ảnh đại diện, poster cho đến teaser chính thức - đang trở thành chi tiết gây tò mò bậc nhất với cộng đồng mạng. Không đơn thuần là một đạo cụ thị giác, biểu tượng này được xem như “trung tâm concept” của Come My Way, khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi về ý nghĩa thật sự phía sau.

Chính cách xây dựng hình ảnh tối giản nhưng giàu tầng nghĩa ấy đã khiến teaser của Sơn Tùng M-TP tạo nên hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ.

Điểm đặc biệt trong màn comeback lần này nằm ở cách Sơn Tùng M-TP kiên quyết giữ kín mọi thông tin từ đầu đến cuối. Từ thời điểm “dọn sạch” Instagram, thay ảnh đại diện cho đến lúc tung teaser chính thức, nam ca sĩ gần như không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về concept hay nghệ sĩ kết hợp.

Không ít khán giả cho rằng teaser lần này mang màu sắc “nâng cấp” rõ rệt so với trước đây và nước đi của "Sếp" ngày càng khó đoán.

Từ đó, những bàn luận xoay quanh nhân vật collab bí mật cũng bùng nổ mạnh mẽ khi dòng chữ nghi vấn kết hợp vẫn tiếp tục bị bỏ trống. Dù mạng xã hội trước đó đã rộ lên tin đồn nam ca sĩ sẽ bắt tay cùng ngôi sao quốc tế Jason Derulo, phía Sơn Tùng vẫn kiên quyết giữ kín mọi thông tin liên quan đến màn hợp tác này.

Nếu màn hợp tác này thực sự xảy ra, Come My Way hoàn toàn có thể trở thành một trong những cú bắt tay quốc tế đáng chú ý nhất của Vpop trong năm nay.