Idol K-Pop "công phá" VMAs 2023: Gen 4 thắng lớn, BLACKPINK không dự vẫn làm nên lịch sử

HHT - Các đại diện K-Pop tại VMAs năm nay đã nhận về những kết quả xứng đáng sau những thành công không thể phủ nhận trong làng nhạc toàn cầu.

Sáng 13/9 (giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs 2023) đã chính thức tổ chức trong sự theo dõi của khán giả toàn cầu. Bên cạnh sự có mặt của các nghệ sĩ làng nhạc Âu Mỹ, những đại diện của K-Pop cũng gây chú ý và được mong đợi sẽ "làm nên chuyện" tại VMAs năm nay.

Stray Kids và TXT có lần đầu tiên tham dự và biểu diễn tại VMAs. Nếu Stray Kids khiến không khí buổi lễ bùng nổ với S-Class, thì TXT kết hợp với Anitta mang đến ca khúc hoàn toàn mới Back For More. Màn chào sân của TXT và Stray Kids tại VMAs càng bùng nổ hơn khi cả hai nhóm đều thắng giải. TXT giành cúp Push Performance of the Year với sân khấu Sugar Rush Ride, còn Stray Kids đã ẵm Best K-Pop nhờ ca khúc S-Class.

Không chỉ là cột mốc riêng đáng nhớ trong sự nghiệp của TXT và Stray Kids, mà đây cũng là bước tiến mới cho Gen 4 K-Pop tại lễ trao giải đình đám toàn cầu này.

Năm nay, giải thưởng Song of Summer đã thuộc về bài hát ra mắt solo của Jung Kook - Seven. Khuynh đảo mùa Hè 2023 bằng vô vàn thành tích "vô tiền khoáng hậu" và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, chiến thắng của Jung Kook và Seven tại VMAs 2023 được công chúng "gật gù" xứng đáng. Chỉ có chút tiếc nuối rằng, do phân bổ thời lượng không hợp lý từ VMAs 2023 mà giải thưởng của Jung Kook bị thông báo trễ.

Dẫn đầu "đoàn đua" K-Pop với 6 đề cử tại các hạng mục quan trọng, BLACKPINK dù không tham gia lễ trao giải năm nay nhưng vẫn "dư sức" khiến các BLINKs tự hào khi chiến thắng 2 giải thưởng - cũng là nghệ sĩ K-Pop chiến thắng nhiều nhất tại VMAs năm nay.

BLACKPINK là chủ nhân của chiếc cúp Best Choreography với thành công của ca khúc của Pink Venom. Bên cạnh đó, 4 cô gái đã vượt qua hàng loạt các đối thủ "nặng ký" khác như FIFTY FIFTY, Jonas Brothers, NewJeans, SEVENTEEN... để nhận danh hiệu Group of the Year. Đã 24 năm kể từ sau khi TLC vào năm 1999 mới có một nhóm nữ chiến thắng hạng mục này.