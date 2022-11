5 chi tiết đắt giá trong MV "The Astronaut" - Jin (BTS): Từ chữ nổi cho đến màn cameo của Coldplay

HHT - Những chi tiết nhỏ được cài cắm trong MV "The Astronaut" của Jin khiến fan rưng rưng xúc động vì tình cảm mà "anh cả" của BTS dành cho người hâm mộ.

1. Chữ Braille (Chữ nổi)

Một trong những chi tiết đắt giá nhất trong MV The Astronaut là sự xuất hiện của chữ Braille. Đây là hệ thống chữ nổi được người khiếm thị sử dụng. Trong MV, chữ nổi đã được Jin sử dụng để viết nên từ ARMY (fandom của BTS).

2. Món quà từ Chris Martin (Coldplay)

Cây đàn guitar - món quà Chris Martin tặng cho Jin khi BTS ra mắt MV My Universe (BTS) đã xuất hiện trong MV The Astronaut. Bên cạnh đó, căn phòng trong MV cũng trưng bày hàng loạt món đồ liên quan tới Coldplay và BTS.

3. Màn cameo chớp nhoáng của Chris Martin

Không chỉ sáng tác, Chris Martin còn tham gia vào MV The Astronaut với tư cách là khách mời đặc biệt. Nhiều người có thể bỏ lỡ màn xuất hiện chớp nhoáng này của giọng ca vocal của Coldplay, bởi vẻ ngoài lạ lẫm trong bộ tóc giả và mắt kính.

4. Sự liên kết Trái Đất và Mặt Trăng

Người hâm mộ đã tinh mắt nhận ra dòng chữ trên tờ báo mà Jin đang giải ô chữ, với nội dung "The Planet" is coming back soon" ("The Planet" sẽ sớm quay lại) và "once more to the moon" (một lần nữa tiến đến mặt trăng). Điều này được cho là ám chỉ một lời hứa hẹn sớm hội ngộ sau khi Jin hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trong mối quan hệ giữa anh và fan, Jin luôn ví người hâm mộ chính là Trái Đất của mình, còn bản thân chính là Mặt Trăng (dựa trên bài hát Moon của Jin). Một cảnh quay cho thấy Jin cầm một bức vẽ Trái Đất và đặt tên là "home" (nhà). Kết hợp với nội dung của MV, về một người ngoài hành tinh lựa chọn ở lại Trái Đất với những người thân yêu. Jin dường như đang ẩn ý gọi ARMY chính là nhà, là gia đình của mình và BTS.

5. Người đứng sau những bức tranh

Tác giả của những bức tranh đáng yêu này chính là con trai của giám đốc sáng tạo Lumpens, cũng chính là người đứng sau chỉ đạo MV The Astronaut.

MV The Astronaut gây ấn tượng với những cảnh quay đậm chất phim điện ảnh. Jin xuất hiện như Hoàng Tử Bé, đốn tim người hâm mộ nhờ diễn xuất nhập tâm và giọng hát ngọt ngào. Sự chân thành của Jin được gửi gắm trong từng giai điệu, hình ảnh MV khiến fan xúc động trước tình cảm của nam thần tượng.