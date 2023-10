IVE tung ca khúc chủ đề thứ hai "Off The Record", chill như trên mây nhưng thiếu đột phá

HHT - MV ca khúc chủ đề thứ hai của album "I've MINE" vừa được IVE tung ra - "Off The Record". Mang bầu không khí lẫn phong cách khác hẳn các bài hát chủ đề trước, "Off The Record" dễ nghe nhưng chưa đủ đã, đặc biệt khi đây là ca khúc phát hành nhắm tới thị trường Âu Mỹ.

Đúng 11 giờ ngày 6/10 (thứ Sáu, theo giờ Việt Nam), nhân thời điểm có lợi và tối ưu nhất để tính điểm cũng như "tấn công" bảng xếp hạng quốc tế, IVE tung ra ca khúc chủ đề thứ hai của mini album I've MINE, mang tên Off The Record. Bài hát kể về câu chuyện trăn trở, trằn trọc của các cô gái muốn khám phá về tình yêu.

Off The Record phảng phất một chút âm hưởng của city pop, nhưng dịu nhẹ hơn. Là một bài hát dễ nghe, mang cảm giác chill và lâng lâng như trên mây, nhưng Off The Record cũng nhẹ nhàng trôi tuột khỏi đầu người nghe. Ca khúc thiếu đi một phần khiến người nghe lập tức ấn tượng và "ám ảnh" để replay, đặc biệt khi đặt mục đích "Mỹ tiến" thì càng đuối sức.

Phần nhìn vẫn được IVE làm tốt như thường lệ, hợp thị hiếu, bắt trend và đẹp mắt. Các cảnh quay tối chiếm phần lớn nhưng vẫn mang nét mộng mơ, lãng mạn.

Trước đó, IVE đã phát hành ca khúc chủ đề đều tiên Either Way, nhận về phản hồi khá tốt. Mini album I'VE MINE và ca khúc chủ đề cuối cùng BADDIE sẽ được phát hành vào 13/10 tới.

Từ khi ra mắt với ELEVEN tới I Am, IVE luôn được lòng công chúng, nếu bài hát chủ đề không đứng đầu bảng xếp hạng nội địa cũng có khả năng bám chart cực tốt. Ở đợt tái xuất này, IVE gây choáng khi đánh dấu tới 3 ca khúc chủ đề trong một album, đầu tư lớn đi cùng với kỳ vọng lớn. Either Way và Off The Record mới lạ nhưng lại quá an toàn, phần nào khiến người nghe thất vọng. Áp lực hiện tại dồn vào chiêu bài cuối cùng BADDIE với tất cả hi vọng mang hào quang trên đường đua âm nhạc trở lại cho IVE.