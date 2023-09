IVE gây bất ngờ với những "tâm trạng tan chậm" trong ca khúc mở đường "Either Way"

HHT - Các cô gái bất ngờ bật khóc nức nở trong MV "Either Way" với một thông điệp vô cùng sâu sắc đằng sau những cảm xúc bùng nổ lần đầu tiên được thể hiện trong sự nghiệp của IVE.

16 giờ ngày 25/9 (giờ Việt Nam), IVE đã chính thức mở đường cho lần comeback tiếp theo với ca khúc mang tên Either Way. Theo công ty chủ quản Starship, Either Way sẽ là một trong ba ca khúc chủ đề cho mini album I'VE MINE của nhóm. Bài hát bắt đầu với đoạn nhạc dạo mơ mộng, tạo nên một bầu không khí đầy chất thơ.

Rũ bỏ hình ảnh tươi tắn, năng động thường thấy, 6 cô gái nhà Starship bất ngờ mang đến một màu sắc trầm lắng. Bằng giọng hát tự sự, đầy cảm xúc của IVE, Either Way truyền tải thông điệp: mỗi chúng ta dù là ai cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ dư luận bên ngoài, và ngược lại, ta cũng không nên đánh giá người khác một cách vội vã và phiến diện.

Được chỉ đạo và sản xuất bởi bởi Yu Kwang Goeng - đạo diễn CF hàng đầu Hàn Quốc, MV Either Way khiến DIVE (tên fandom của IVE) ngây ngất khi với những cảnh quay độc đáo và lồng ghép màu sắc tượng trưng cho những cung bậc tâm trạng khác nhau. Ban đầu, những khía cạnh mà IVE thể hiện ra bên ngoài được vẽ nên bằng tông màu tươi sáng, rạng rỡ, dù vậy, trên mặt các thành viên đều đượm nét buồn.

Đến nửa sau, màu của câu chuyện bắt đầu u ám dần, khắc họa nỗi buồn da diết cũng như sự đấu tranh của các cô gái trẻ. Cùng với sự cao trào của nhạc, màu sắc lại lần nữa sáng lên, cảnh các thành viên vui vẻ, nô đùa cùng nhau đã cho thấy dường như họ đã tập cách sống chung với những ý kiến và yêu thương bản thân hơn.

Bất ngờ thay đổi hình tượng trở nên trưởng thành và có chiều sâu hơn, IVE chinh phục người nghe với giọng hát nội lực và truyền cảm. Người hâm mộ cũng được phen "xỉu up xỉu down" với hình ảnh "mới toanh" nhưng vô cùng cuốn hút từ các thành viên.

Sau Either Way, bài hát mở đường tiếp theo của IVE - Off The Record sẽ được phát hành vào ngày 6/10. Sau đó, nhóm sẽ chính thức quảng bá album mới cùng bài hát chủ đề cuối cùng mang tên Baddie vào ngày 13/10.