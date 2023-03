j-hope (BTS) gửi lời cảm ơn và tạm chia tay fan trước khi nhập ngũ với "on the street"

HHT - j-hope (BTS) vừa tái xuất với single đặc biệt "on the street" kết hợp cùng rapper J.Cole, dành tâm huyết vào sản phẩm âm nhạc cuối cùng dành tặng người hâm mộ trước khi nhập ngũ.

Đúng 12 giờ ngày 3/3 (giờ Việt Nam) ca khúc on the street của j-hope (BTS) kết hợp cùng rapper và nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ J. Cole đã chính thức được trình làng. on the street là một bài hát do j-hope viết lời và sáng tác. Ca khúc thể hiện sự chân thành của nam rapper, muốn mang lại hy vọng và niềm vui cho người hâm mộ.

on the street là nơi nhiều người bước đi, hít thở và cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau. MV và ca từ bài hát cũng gợi nhớ đến điểm khởi đầu của j-hope - từ chàng trai đam mê street dance tới ước mơ trở thành nghệ sĩ - cũng là con đường mà anh chàng cùng người hâm mộ đã và sẽ bước tiếp cùng nhau.

on the street thuộc thể loại lofi Hip-Hop với giai điệu gây nghiện với âm thanh là tiếng huýt sáo. Bài hát được j-hope dành trọn tâm huyết, như một món quà đặc biệt thay cho lời tạm chia tay gửi tới người hâm mộ. Ngoài ra, j-hope cũng tiết lộ anh đã chuẩn bị một dự án nhảy đặc biệt tương tự Hope in the street và sẽ sớm được cho ra mắt trong thời gian tới.