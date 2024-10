Jennie và khoảnh khắc chữa lành ở "My Name Is Gabriel": Cắm hoa thôi cũng đẹp

HHT - Trái ngược với hình tượng mạnh mẽ, kiêu kỳ trên sân khấu, nét giản dị, dịu dàng, ngọt ngào của Jennie (BLACKPINK) trong show thực tế "My Name Is Gabriel" hiện đang được cộng đồng mạng "truyền tay" vì đẹp như những thước phim.

Hóa thân thành cô chủ trọ Maria, Jennie tại show My Name Is Gabriel hiện đang nhận được sự chú ý đông đảo, đưa chương trình lên hẳn Top 1 thịnh hành của nền tảng TVING vào ngày phát hành. Không chỉ có quãng thời gian "chữa lành" khỏi lịch trình bận rộn, mà những hình ảnh của cô nàng cũng được cộng đồng mạng chia sẻ "mạnh tay" vì mang đến cảm giác yên bình cho chính người xem.

Loạt ảnh "ngoan xinh yêu" của nàng "Maria" được cư dân mạng đùa rằng "chụp màn hình vội cũng ra ảnh đẹp". Gam màu ấm cúng, gần gũi của chương trình giúp người xem cảm nhận được sự thanh bình của vùng nông thôn hay chính căn nhà trọ mà "Maria" Jennie quản lý. Không chỉ vậy, khán giả cũng tỏ ra thích thú khi chương trình mang tới những góc quay đẹp như một thước phim bối cảnh châu Âu cổ điển.

Nhận được sự đón nhận lớn từ người hâm mộ, nhưng vấn đề rating của tập 13 lại đang bị đem ra "mổ xẻ" với nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, theo báo cáo của Nielsen Korea, tập 13 của My Name Is Gabriel với sự góp mặt của Jennie chỉ đạt rating 1,1%, giảm 0,1% so với tập 12.

Một số khán giả cho rằng rating thấp là bởi nhịp độ chương trình còn dài dòng cũng như ban bình luận không nói đúng trọng tâm. Ngược lại, phần đông netizen lại cho rằng sự chậm rãi của chương trình rất phù hợp với concept, giúp họ có một khoảng "nghỉ" giữa những show gay cấn, căng thẳng khác.