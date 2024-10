Công ty thông báo Lee Dong Wook mất tích, đi đâu để tìm "chú Thần Chết"?

HHT - Sau hơn 3 năm kể từ "On The Ground", Rosé (BLACKPINK) chính thức thông báo lịch comeback với tư cách nghệ sĩ solo, một lần "chơi lớn" khiến cư dân mạng "trầm trồ".

HHT - Giữa bê bối của "ông trùm Hip-Hop" Diddy, bộ phim "The Idol" do The Weeknd và Lily-Rose Depp đóng chính, có sự tham gia của Jennie bỗng dưng được nhắc lại.