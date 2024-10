Lisa BLACKPINK liên tục vướng nghi vấn hát nhép từ VMAs tới Global Citizen

HHT - ENHYPEN bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng những người nổi tiếng kiếm được giá trị truyền thông (Earned media value - EMV) nhiều nhất trong Tuần lễ thời trang Milan, sau khi góp mặt tại show Prada. Trong khi đó, sự góp mặt của Jin (BTS) với tư cách Đại sứ toàn cầu đã giúp Gucci tăng tới 196% EMV so với mùa trước.

HHT - Sau màn "chào sân" của Jennie (BLACKPINK) trong tập 13, "My Name Is Gabriel" chễm chệ Top 1 thịnh hành của nền tảng TVING với tỉ lệ 24,6%. Không chỉ bê hành lý, lái xe, nấu ăn, Jennie còn "ê hề mảng miếng" tạo tiếng cười cho khán giả.