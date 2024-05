Fan hai nhà khẩu chiến, quan hệ giữa Billie Eilish và Taylor Swift rồi sẽ ra sao?

HHT - Những tranh cãi không ngừng nghỉ giữa cộng đồng fan của Billie Eilish và Taylor Swift đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Liệu vấn đề này có khiến mối quan hệ giữa Taylor và Billie xấu đi?

Mới đây, Billie Eilish đã cho ra mắt album phòng thu thứ 3 mang tên Hit Me Hard and Soft, đánh dấu sự trở lại sau 3 năm từ album Happier Than Ever. Album mới của Billie nhận được nhiều lời tán dương từ nhiều tờ báo cũng như các nhà phê bình âm nhạc. Trên trang Metacritic, Hit Me Hard and Soft nhận được số điểm 91 từ các nhà phê bình, trở thành một trong những album có điểm số cao nhất năm 2024.

Trang tin The Standard thậm chí còn dành lời khen đặc biệt cho album lần này của Billie, họ tuyên bố rằng: “Hãy quên Taylor và Beyoncé đi, đây là album nhạc Pop hay nhất năm nay". Nhận xét này hiển nhiên khiến cộng đồng người hâm mộ của Taylor lẫn Beyoncé không vui khi thần tượng của mình xuất hiện trong một bài đánh giá của nghệ sĩ khác. Bài đánh giá này sau đó còn được Justin Lubliner, CEO hãng đĩa Darkroom mà Billie đang là nghệ sĩ trực thuộc, đăng tải lên Instagram cá nhân, khiến sự phẫn nộ càng dâng cao.

Tranh cãi về nhận xét của The Standard còn chưa nguôi ngoai, người hâm mộ Billie Eilish lại lên tiếng tố cáo ê-kíp của Taylor Swift “chơi xấu". Cụ thể, vào đúng ngày Billie ra mắt album, Taylor Swift thông báo cho ra mắt phiên bản đặc biệt (digital) của album The Tortured Poets Department, bao gồm những bản nhạc nháp mà Taylor thực hiện cho ba ca khúc The Black Dog, Cassandra, Who’s Afraid Of Little Old Me?.

Hành động ra mắt phiên bản mới của album The Tortured Poets Department được cho là nỗ lực của team Taylor Swift nhằm giữ vững hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 tuần thứ 5 liên tiếp. Điều này khiến người hâm mộ của Billie cho rằng giọng ca Blank Space cố tình "chặn đường" không muốn đàn em đạt được hạng 1 với album mới.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ của Taylor và Billie xảy ra tranh cãi. Trước đó, Billie Eilish từng chia sẻ với tạp chí Billboard rằng nhiều nghệ sĩ hiện nay đang cho ra mắt quá nhiều phiên bản đĩa than khác nhau cho một album. Hành động này gây ra tác động lớn đến môi trường, nhất là khi các đĩa than hầu hết đều được làm từ nhựa PVC, loại nhựa gây ô nhiễm môi trường nhất hiện nay. “Chúng ta sống trong thời đại mà nhiều nghệ sĩ cho rằng việc ra mắt nhiều phiên bản đĩa vinyl khác nhau là rất quan trọng, họ làm thế để tăng doanh số cũng như kiếm thêm nhiều tiền hơn.” - Billie cho hay.

Khán giả nhanh chóng hướng sự chú ý về Taylor Swift sau tuyên bố này của Billie, cho rằng giọng ca bad guy đang ẩn ý nhắc đến đàn chị, khi Taylor luôn là nữ nghệ sĩ bán được nhiều đĩa than nhất thời gian gần đây. Tuy nhiên, các Swifties cho rằng Taylor không phải là nghệ sĩ duy nhất cho ra mắt nhiều phiên bản đĩa cho album, thậm chí còn có nhiều nghệ sĩ khác tạo ra hàng loạt phiên bản mới.