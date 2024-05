The Atypical Family tập 5: Da Hae từng bị bắt nạt, cho Gwi Joo nhận bạt tai

HHT - "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) tập 5 tiếp tục đào sâu hơn về quá khứ của Do Da Hae. Vụ cháy trôi qua hơn chục năm vẫn khiến cô ám ảnh có nguồn cơn không đơn giản. Bok Gwi Joo cũng dần rung động khi đối diện với Da Hae.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

The Atypical Family tập 5 tiếp nối với nụ hôn bất ngờ mà Bok Gwi Joo (Jang Ki Yong) dành cho Do Da Hae (Chun Woo Hee). Đây tiếp tục trở thành khoảnh khắc kéo anh về quá khứ, nhờ đó, anh vô tình phát hiện con gái I Na (Park So Yi) là người trộm chiếc đồng hồ của mẹ anh.

Về phía Da Hae, cô cố ý để mọi người phát hiện đăng ký kết hôn giả của cô và Gwi Joo để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Nhưng bà Man Heum (Goo Doo Shim) đã bắt đầu nghi ngờ và lo ngại về Da Hae sau khi biết "con dâu tương lai" không một thân một mình mà còn có người mẹ nuôi từng có tiền án.

Lừa đảo kết hôn chiếm tài sản là thật, nhưng sự quan tâm của Do Da Hae dành cho cô bé I Na cũng là thật. Đầu tiên, cô tinh tế nhận ra I Na đột nhiên không còn đi đôi giày được Gwi Joo tặng. Cô nghi ngờ I Na bị "tẩy chay" nên âm thầm tìm cớ tới trường để gặp cô bé. Nhờ thế, Da Hae phát hiện người đã đi giày của I Na, đeo chiếc đồng hồ của bà Bok là Hye Rim (Kim Soo In), nghe được bạn cùng trường gọi I Na là "người hầu của Hye Rim".

Tính cách khép kín khiến I Na khó kết bạn, trở thành người tàng hình ở trường. Chỉ có Hye Rim là người bắt chuyện, kéo cô vào câu lạc bộ nhảy và muốn làm thân với cô bé, vì thế I Na không muốn để mất người bạn đầu tiên này. Nhờ khả năng đọc được suy nghĩ, I Na chiều theo mọi ý muốn của Hye Rim.

Do Da Hae nhìn ra Bok I Na có thể đang bị lợi dụng. Cô ngỏ lời muốn giúp cô bé nếu có khó khăn, hoặc là sẽ nói hết mọi chuyện với Gwi Joo. Tuy nhiên, I Na lo sợ và từ chối ngay lập tức. Cô bé dùng năng lực đọc hết kế hoạch của Da Hae, bao gồm cả 2 lần lừa đảo hôn nhân trước đó của cô, đe dọa rằng Do Da Hae nếu nói ra chuyện của I Na ở trường thì sẽ vạch trần cô với cả nhà.

Tận mắt chứng kiến Bok Gwi Joo biến mất trước mặt mình, nhìn chị gái anh bay lơ lửng ngoài trời giữa đêm, giờ lại mặt đối mặt với I Na nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô, Do Da Hae hoảng loạn. Cô một lần nữa muốn từ bỏ kế hoạch lừa đảo ở gia đình kỳ lạ này.

Đúng lúc này, Bok Gwi Joo cũng tới trường. Da Hae sợ hãi trốn chạy. Cô vô tình chạy vào nhà kho rồi bị nhốt lại. Ám ảnh quá khứ ập tới. Hóa ra, Do Da Hae từng bị bạo lực học đường ở trường. Cô bị hội nữ sinh đầu gấu nhốt vào nhà kho, nói rằng nếu có ai tìm cô, hay hỏi "Do Da Hae đâu rồi?" sẽ lập tức tới thả cô.

Nhưng chẳng một ai biết tới sự biến mất của Da Hae. Vụ cháy xảy ra, chỉ có Da Hae vẫn bị nhốt ở nhà kho trong túng quẫn và hoảng sợ. Sau khi chạy ra ngoài, hội nữ sinh đầu gấu tìm tới đội trưởng của Bok Gwi Joo để cầu xin anh lên nhà kho tầng 5 cứu Do Da Hae.

Gwi Joo đã tới kịp lúc, chấm dứt cơn hoảng loạn của Do Da Hae. Cô vừa khóc vừa tủi thân, sợ hãi kể lại chuyện năm xưa cho anh. Lúc này, cả khán giả và Bok Gwi Joo đều chắc chắn đội trưởng đội cứu hỏa đã vì cứu cô mà qua đời. Và khả năng rất lớn, Gwi Joo của tương lai là người đã cứu mạng Da Hae.

Teaser và ảnh still cut tập 6 có cảnh Gwi Joo và Da Hae mặc đồ cưới. Cả hai sẽ thực sự kết hôn hay chỉ là một giấc mơ dự báo của bà Bok Man Heum?