Địa Ngục Độc Thân 5: "Quốc bảo" bóng chuyền, lính cứu hỏa, phát thanh viên đổ bộ

HHTO - Danh sách tin đồn về dàn người chơi nam Single's Inferno - Địa Ngục Độc Thân 5 khiến cộng đồng fan bùng nổ. Ê-kíp chương trình được cho là thành công tạo ra bước ngoặt nhờ những gương mặt có nghề nghiệp đa dạng như vận động viên chuyên nghiệp, lính cứu hỏa, nghệ sĩ nhạc thính phòng... thay vì chỉ tập trung vào influencer như những mùa trước.

Điểm qua dàn mỹ nam nghi vấn góp mặt tại Single’s Inferno - Địa Ngục Độc Thân 5, khán giả trung thành của thể loại dating show đặt kỳ vọng đây sẽ là đội hình nam "bùng nổ" nhất lịch sử game show này.

Tâm điểm dàn cast nam Single's Inferno 5 thuộc về Lim Sung Jin, được biết đến với danh xưng "quốc bảo" bóng chuyền Hàn Quốc. Mỹ nam gây thương nhớ khi mặc sơ mi buông cúc, khoe hình thể rắn chắc trên poster chính thức.

Chàng vận động viên có hơn 1 triệu follower Instagram, sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao gần 2m.

Sao nam kín đáo nhất trên poster được phỏng đoán là Song Seung Il. Nam người mẫu hiện có 47K người theo dõi trên Instagram, gây ấn tượng với khí chất "trai hư" khó cưỡng cùng gu ăn mặc thời thượng.

Jo I Geon, sinh năm 1992 ra mắt qua show hẹn hò Eden II (2022), đóng vai phụ trong The Trunk của Netflix năm 2024. Cộng thêm các đặc điểm tương đồng được tiết lộ qua trailer, khả năng lớn nam diễn viên sẽ có mặt tại Single's Inferno 5.

Yoon Paul được truyền thông Hàn Quốc gọi là “chàng lính cứu hỏa sinh năm 1995 có mọi thứ trong tay” từ ngoại hình tới bảng thành tích đáng nể. Anh từng phục vụ tại Biệt đội Cứu hộ Đặc biệt (SART) thuộc Không đoàn Cứu hộ và Tìm kiếm số 6, đơn vị đặc nhiệm tiêu biểu của Không quân Hàn Quốc.

Anh vô địch cuộc thi leo thang bộ tòa nhà LCT 101 tầng liên tiếp hai năm 2022, 2023. Anh từng giành 4 danh hiệu quán quân nội dung vật tay tại Giải thi đấu kỹ thuật cứu hỏa toàn quốc, có thành tích chạy 10 km trong 35 phút 42 giây, chỉ số ấn tượng gần với trình độ vận động viên chuyên nghiệp.

Hiện tại, Yoon Paul công tác tại Trung tâm An toàn 119 Ochang, còn được biết đến với hành động quyên góp nhằm cải thiện chế độ đãi ngộ cho đồng nghiệp.

Trong số những gương mặt được đồn đoán, Gu Min Cheol nổi bật với hình mẫu chiến binh thực thụ. Anh là cựu thành viên Đơn vị Đặc nhiệm Hải quân UDT/SEAL, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Hàn Quốc. Anh cũng từng xuất hiện trên chương trình sinh tồn trong quân đội Iron Squad - Steel Troops 2.

Hồ sơ này gợi nhớ tới Yuk Jun Seo, Dex - những sao nam "hài hài tẻn tẻn" từng giúp Địa Ngục Độc Thân "hút view" khủng.

Gu Min Cheol từng công khai hẹn hò Jamie Park nhưng sau đó bị cô này tố bội bạc, lăng nhăng với tận 4-5 cô gái khác.

Một cái tên khác gây chú ý là Kim Ji Han. Anh chàng sinh năm 1999 thuộc thế hệ vàng của bóng chuyền Hàn Quốc, hiện là vận động viên của đội Seoul Woori Card Woori Won. Anh cao 1m94 và từng tham gia chương trình Physical: 100.

Trái ngược với dàn sao nam "cơ bắp", phát thanh viên đài MBC - Jung Young Han, sinh năm 1996, cao 1m84 mang hình tượng tri thức, điềm đạm.

Với khán giả yêu âm nhạc Hàn Quốc, nghệ sĩ violin Danny Koo là gương mặt quen thuộc. Anh chàng sinh năm 1991 chơi đàn vĩ cầm từ năm 6 tuổi đến nay đã trở thành người dẫn chương trình, nghệ sĩ nhạc thính phòng kỳ cựu.

Anh được biết đến rộng rãi qua các game show âm nhạc như SuperBand 2, The King of Mask Singer, Immortal Songs...