GDA 2026: Nối gót Hyeri - Yoo Jung, Hứa Quang Hán đu trend "nũng nịu" Overdrive

HHTO - Trào lưu dance challenge làm nũng "Overdrive" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi được "xào" tích cực tại Golden Disc Awards - GDA 2026. Hứa Quang Hán bất ngờ nhập cuộc với màn thể hiện vừa đáng yêu vừa lém lỉnh, khiến fan "rụng tim".

Lễ trao giải Golden Disc Awards - GDA 2026 diễn ra tối 10/1 tại Đài Bắc đã khép lại với loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Hứa Quang Hán xuất hiện cùng Thái Y Lâm với tư cách đại diện nghệ sĩ nổi bật của Đài Loan và trao giải cho các thần tượng.

Ở tuổi 36, Hứa Quang Hán vẫn khiến khán giả xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Khoảnh khắc Hứa Quang Hán "đu trend" trở thành một trong những đoạn clip gây bão mạng xã hội nhất sau GDA 2026.

Trong phần giao lưu, ban tổ chức lần lượt bật lên những ca khúc K-Pop quen thuộc để các nghệ sĩ tham gia thử thách biểu cảm hoặc nhún nhảy theo nhạc. Hứa Quang Hán được xếp ngồi giữa 2 thành viên nhóm LE SSERAFIM là Kazuha và Eunchae.

Nếu như hai nữ idol Gen Z tự tin trước ống kính, thì nam thần xứ Đài lại có phần ngượng ngùng, rụt rè hơn. Dẫu vậy, anh chàng vẫn kịp "bẻ lái" hình tượng để hóa thân thành một "oppa nũng nịu" theo dance challenge của Overdrive (TWS) khiến fan không khỏi thích thú.

Màn đu trend khiến cả khán đài hò reo không ngớt của bộ ba.

Trong phần phát biểu, Hứa Quang Hán hài hước chia sẻ: "Khi nhắc đến K-Pop, điều tôi thấy thú vị nhất và tràn đầy năng lượng nhất chính là những challenge. Vì vậy, hôm nay tôi vừa có cơ hội thử thách bản thân một chút."

Nam diễn viên cho rằng màn "đu trend" này chính là khoảnh khắc anh "vượt qua chính mình".

Chưa dừng lại ở đó, máy quay còn kịp lia sang Sunghoon và Jay (ENHYPEN) khi hai chàng trai đang chăm chú theo dõi màn thể hiện của Hứa Quang Hán. Màn nhập cuộc của bộ đôi với động tác "nũng nịu nhưng biểu cảm lạnh tanh" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Màn thể hiện của bộ đôi Sunghoon và Jay cũng gây chú ý không kém.

Điệu nhảy làm nũng của Overdrive - TWS gây sốt mạnh ở Hàn Quốc sau khi các chàng trai chạy lịch quảng bá nhờ động tác đơn giản nhưng siêu dễ thương. Tại AAA 2025 - cũng tổ chức tại Đài Loan, dance challenge này đã được chọn để TWS làm mẫu rồi thử thách các tiền bối trong phần giao lưu giữa lễ trao giải.

Đoạn cắt Hyeri và Kim Yoo Jung đu trend trong 2 trạng thái tự tin đón nhận thử thách và "bị ép" ngượng ngùng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đưa trend nũng nịu với Overdrive trở thành hiện tượng phủ sóng tại nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều sao Việt cũng gia nhập trào lưu này như Hoa hậu Thanh Thủy, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MASTER D...